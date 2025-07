Marjorie Taylor Greene no será candidata a gobernadora de Georgia en 2026

Publicado por Just The News 30 de julio, 2025

La congresista Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, dijo el martes en un extenso post que no se postulará para gobernadora de Georgia en 2026. Sin embargo, no descartó presentarse más adelante.

"Algún día podría presentarme, simplemente con la bendición de la maravillosa gente de Georgia, mi familia y mis amigos, pero no será en 2026", escribió Greene en X. "Mientras tanto, me encontrarán en las hermosas colinas del noroeste de Georgia y luchando con todas mis fuerzas en la Cámara de Representantes por la gente que me eligió".

Los candidatos del Partido Republicano a gobernador de Georgia son el actual vicegobernador, Burt Jones, el actual fiscal general, Chris Carr, y Ken Yasger, miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Georgia.

El actual gobernador, Brian Kemp, está en su segundo mandato y no puede volver a presentarse.

Greene rechazó las informaciones sobre su posible candidatura y dijo que se trataba de rumores.

"Siempre estoy consternada por los constantes rumores sobre mí y por la gente que afirma que estoy haciendo una cosa u otra, pero sin antes haber hablado conmigo", dijo. "Si no lo han oído directamente de mí, entonces es probable que no sea cierto".

Charlotte Hazard es reportera de Just The News.



© Just The News