Rollins: 'One Bill Beautiful Bill', crucial para una "edad de oro de la agricultura

Publicado por Just The News 28 de julio, 2025

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, destacó la forma en que la "One Big Beautiful Bill" del Partido Republicano ayuda a la economía agrícola.

"Creo que realmente estamos avanzando hacia una edad de oro para la agricultura", dijo Rollins en el programa de televisión Just the News Not Noise. "Estos agricultores están teniendo que elegir entre casas de campo, básicamente, ¿verdad? Vender sus granjas para urbanizarlas o intentar conservarlas".

Rollins dijo que no mucha gente se da cuenta de los beneficios que el proyecto de ley tiene para los agricultores.

"No sé si mucha gente se da cuenta de lo bueno que fue para nuestros agricultores y ganaderos y, de nuevo, hablando de seguridad nacional y asegurando que tienen la capacidad sostenible y resistente para pasar estas granjas a sus hijos y los hijos de sus hijos", dijo.

"Ya sea el impuesto de sucesiones, el impuesto de sucesiones, básicamente, ahora se quita de 2 millones de nuestras granjas familiares, un recorte de impuestos de 10.000 millones de dólares para los agricultores y nuestros ganaderos", añadió.

El proyecto de ley aumenta la exención del impuesto al patrimonio a 15 millones de dólares por contribuyente, desde los 10 millones de 2017. El cambio comienza en el año fiscal 2026.

Rollins elogió la disposición del proyecto de ley que incluye deducciones de gastos del 100% para equipos agrícolas.

Rollins dijo que Trump tiene una profunda comprensión de cuánto tiempo han estado sufriendo las granjas familiares.

"Hemos perdido tantas granjas familiares en los últimos cuatro o cinco años, los años de Joe Biden, un aumento en el costo del 30% de los insumos para nuestros agricultores. Pasamos de un superávit comercial bajo Trump uno, a un déficit comercial de 50 mil millones de dólares para nuestra comunidad AG bajo Biden. Estos son desafíos reales", dijo.

Rollins también dijo que el "realineamiento de Trump sobre los aranceles" y wtrabajar para bajar la inflación también ayudará a la industria farmily.

© Just The News