El FBI abre una investigación por "gran conspiración" sobre la instrumentalización de las instituciones, abriendo la puerta a un fiscal especial

Publicado por John Solomon 14 de julio, 2025

El FBI ha lanzado discretamente una investigación sobre una década de maniobras del partido demócrata y el Estado profundo, desde la colusión con Rusia hasta Jack Smith, abriendo la puerta al nombramiento de un fiscal especial para examinar si los episodios bien documentados equivalen a una conspiración criminal para entrometerse en tres elecciones estadounidenses en beneficio de los demócratas y en detrimento del presidente Donald Trump, según ha podido saber Just the News.

El caso de la "gran conspiración" se abrió hace varias semanas tras la toma de posesión del nuevo director del FBI, Kash Patel, y podría recibir un impulso significativo si Trump desclasificara dos tramos secretos de pruebas que identifican un posible punto de ignición de la supuesta conspiración en el verano de 2016, según varias personas directamente familiarizadas con la investigación, que hablaron con Just the News bajo condición de anonimato.

La primera prueba es un anexo clasificado de una investigación de hace años del inspector general sobre el servidor de correo electrónico inapropiado de Hillary Clinton, solicitado por el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley. Se cree que ese anexo demuestra que el FBI ignoró intencionadamente información creíble sobre posibles irregularidades .

El segundo tramo de pruebas fue identificado por el exconsejero especial del Rusiagate John Durham en su informe final. Las pruebas se denominaron en el informe "inteligencia del plan Clinton" y también se incluyeron en un anexo clasificado que se ocultó al público estadounidense e incluso a muchos miembros del Congreso.

Extractos del informe Durham , disponible públicamente y no clasificado, muestran que las agencias de espionaje de Estados Unidos eran conscientes de que la campaña de Clinton en 2016 estaba urdiendo una falsa narrativa de colusión con Rusia para perjudicar las posibilidades electorales de Trump antes de que el FBI abriera su ahora desacreditada investigación Crossfire Hurricane, en parte utilizando pruebas creadas por la campaña de Clinton u ofrecidas por asociados de Clinton.

Ambas pruebas han permanecido ocultas al público durante casi una década y son altamente confidenciales porque revelan métodos delicados de recopilación de información, según las autoridades.

El FBI declinó hacer comentarios.

El sol es el mejor desinfectante

El director de la CIA, John Ratcliffe, publicó a principios de este mes una mordaz revisión de la evaluación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre la influencia rusa en las elecciones de 2016, criticando al entonces director de la CIA, John Brennan, por unirse al FBI en la presión para incluir el expediente anti-Trump sin fundamento del exespía británico caído en desgracia Christopher Steele. En particular, Ratcliffe concluyó que el entonces director de la CIA John Brennan "mostró una preferencia por la consistencia narrativa sobre la solidez analítica."

Ratcliffe publicó más tarde en las redes sociales sobre su informe, calificando la campaña de desprestigio contra Trump como un " proceso atípico & corrupto bajo los entornos políticamente cargados del ex Dir. Brennan & ex Dir. FBI Comey". Comey".

Si Trump desclasifica los documentos de Grassley y Durham, los fiscales podrían presentarlos a un gran jurado en un esfuerzo por tratar de demostrar un patrón distintivo del FBI y las agencias de espionaje ignorando voluntariamente inteligencia o pruebas perjudiciales para los demócratas mientras perseguían implacablemente a Trump con pruebas que a menudo eran defectuosas.

Funcionarios de la administración Trump han sopesado nombrar a un fiscal especial para investigar las recientes revelaciones bomba reportadas por Just the News de que el FBI recibió inteligencia de fuente humana -y algunas pruebas corroborantes- de que China estaba involucrada en un esquema para crear votos por correo falsos en 2020 para ayudar a Joe Biden a ganar. El FBI no investigó el asunto, e incluso retiró la inteligencia y pidió a otras agencias de espionaje que la destruyeran.

Pero el plazo de prescripción de cinco años de esa investigación está a solo unas semanas de expirar, ya que las pruebas llegaron en agosto de 2020, lo que deja la posibilidad de que se presenten cargos penales u otras responsabilidades en un calendario casi imposible de cumplir.

Los cargos por conspiración y chantaje pueden cambiarlo todo

El caso general de conspiración abierto por el FBI de Patel ofrece un enfoque más amplio que daría tiempo a un fiscal especial para vincular supuestos hechos delictivos actualmente cubiertos por las leyes de prescripción a hechos más antiguos, tratándolos como parte de una conspiración en curso o incluso de una operación de crimen organizado.

La investigación de la "gran conspiración" también abriría la puerta a convocar un gran jurado fuera de Washington D.C. , donde los jurados se han mostrado reacios a condenar a los actores que persiguieron a Trump. Si los patrones de votación son un indicador, la ciudad del Capitolio es el lugar más hostil a Trump. El distrito nunca ha apoyado a un candidato presidencial republicano. La CNN informó de que solo un candidato presidencial republicano ha obtenido más del 20 % de los votos de DC: Richard Nixon en 1972, con el 21,56 %, y en las últimas elecciones, la friolera del 92,1 % de los votos fue contra Trump.

Una posibilidad es el estado de Florida, donde el abogado especial Jack Smith allanó la casa de Trump en Mar-a-Lago en 2022 y acusó al presidente de manejo indebido de documentos clasificados en un caso que finalmente fue desestimado por un juez federal.

"Florida es una opción intrigante porque los actos manifiestos de la presunta conspiración ocurrieron allí y todavía están dentro del estatuto de limitaciones", dijo un ex fiscal federal que fue consultado recientemente por funcionarios de la administración Trump.

Si la administración Trump aprobara el nombramiento de un fiscal especial y tratara la última década de armamentismo como una conspiración en curso, permitiría a los fiscales y grandes jurados explorar si múltiples instancias de ignorar posibles irregularidades por parte de los líderes del Partido Demócrata fueron actos manifiestos de una conspiración para usar el color del gobierno para influir indebidamente en las elecciones de 2016, 2020 y 2024.

Los demócratas y los funcionarios del Gobierno, desde Hillary Clinton hasta el ex jefe del FBI James Comey y el ex director de la CIA John Brennan, pasando por Smith, han negado rotundamente haber actuado mal y han reconocido que se cometieron errores. Pero los republicanos del Congreso han revelado una gran cantidad de pruebas que sugieren una cuestión genuina de hecho material de que muchos actos fueron intencionales.

Los investigadores republicanos en el Congreso han señalado eventos clave que ayudaron a los demócratas, dañaron a Trump y a otros candidatos del GOP, y podrían ser considerados en un caso de conspiración. Estos eventos incluyen:

Exculpar a Hillary Clinton de delitos penales por transmitir información clasificada en un servidor de correo electrónico inseguro y privado;

Negarse a investigar información de inteligencia extranjera sobre posibles irregularidades en el caso del correo electrónico que se señaló en el anexo clasificado del informe del inspector general que el senador Grassley ha perseguido sin descanso durante años;

No investigar la información de inteligencia de agosto de 2020 de que China estaba tratando de secuestrar las elecciones de 2020 mediante la creación de licencias de conducir falsas que podrían utilizarse para votos por correo falsos para ayudar a Biden a ganar;

Un esfuerzo inspirado por la campaña de Biden para retratar el ordenador portátil condenatorio de Hunter Biden como desinformación rusa cuando, de hecho, fue validado como evidencia legítima en posesión del FBI durante años antes de que el asunto fuera conocido por el público;

Obstruir a los investigadores del IRS y del FBI en sus primeros esfuerzos por investigar los delitos fiscales y de tenencia de armas de Hunter Biden, tal y como dos denunciantes mostraron al Congreso en 2023; y

Ocultar el aparente declive mental de Joe Biden antes de las elecciones de 2024, lo que requirió una maniobra sin precedentes en la cúpula demócrata cuando Kamala Harris fue designada candidata presidencial sin haber sido cuestionada, debatida ni haber obtenido un solo voto en las primarias.

Construyendo un caso contra el armamentismo de la justicia contra Trump

Del mismo modo, los fiscales y el FBI pueden examinar los múltiples esfuerzos para perseguir a Trump,l -a menudo con pruebas infundadas como la colusión con Rusia- como una conspiración para privar al presidente y a sus partidarios de sus libertades civiles y utilizar los poderes de aplicación de la ley para inclinar una elección en contra de un candidato.

Algunos de los episodios que los investigadores de la Cámara de Representantes y el Senado han identificado en ese frente incluyen:

Abrir la investigación sobre la colusión con Rusia en julio de 2016 después de saber que la campaña de Clinton estaba tratando de plantar pruebas de la colusión de Trump con Rusia;

Agentes del FBI engañando al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera con el fin de obtener órdenes FISA para espiar a figuras de la campaña de Trump como Carter Page;

Dar testimonios falsos o engañosos al Congreso para ocultar los fallos del caso contra Trump;

Tratar de ampliar una investigación penal sobre el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Flynn, en enero de 2017, después de que el FBI ya hubiera concluido que no había cometido ninguna infracción;

Incluyendo el no corroborado y desacreditado dossier Steele en la evaluación de la comunidad de inteligencia (ICA) de la administración Obama de diciembre de 2016 para reforzar la afirmación de que Vladimir Putin estaba tratando de ayudar a Trump a ganar, incluso cuando los expertos de la CIA se opusieron a su inclusión;

La oficina del abogado de la Casa Blanca de Biden dando instrucciones para que los Archivos Nacionales pidieran al FBI que iniciara una investigación penal sobre la posesión de Trump de registros presidenciales, en lugar de continuar las negociaciones previas al asalto para devolverlos como se le permitió a Biden;

Allanar la casa de Trump en Mar-a-Lago, a pesar de las objeciones de algunos supervisores del FBI; y

El nombramiento de Smith como abogado especial a pesar de que no fue confirmado por el Senado, como exige la política del Departamento de Justicia, un acto que finalmente hizo que se desestimara la acusación por los documentos clasificados de Florida.

Las opciones del Consejo Especial son limitadas

La administración Trump aún tiene muchos obstáculos si toma el camino abierto por la investigación de conspiración predicada de Patel, incluido el hecho de que tiene pocos fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmados por el Senado que podrían actuar como abogados especiales.

Una opción es nombrar como asesor especial a un miembro del Gabinete designado por el Senado o a un jefe de agencia que sea abogado con experiencia en la acusación, dijeron fuentes a Just the News.

El otro obstáculo es desclasificar parte de la inteligencia más sensible que sigue siendo secreta nueve años después del verano de 2016. Esa información podría ser utilizada por los fiscales para presentar a los grandes jurados una descripción de los dos puntos de ignición de la supuesta conspiración, a saber, dar a Clinton un pase en su escándalo de correo electrónico y lanzar el caso de colusión de Rusia contra Trump.

Irónicamente, ambos acontecimientos se pusieron en marcha el 5 de julio de 2016, cuando el entonces director del FBI, James Comey, celebró una conferencia de prensa y, sin la bendición del Departamento de Justicia, anunció que Clinton no se enfrentaría a cargos penales en la investigación de los correos electrónicos. Ese mismo día, Steele visitó a un responsable del FBI en Europa para iniciar el proceso de incorporación a la investigación gubernamental de su dossier sobre la colusión con Rusia financiado por Clinton.

El servidor de correo electrónico ilícito de Clinton puede volver a atormentarla

Durante años, Grassley ha intentado que el Gobierno haga público el anexo clasificado de la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton realizado por el inspector general del Departamento de Justicia, alegando que demuestra que el FBI tenía buenas razones para no exculpar a Clinton en julio de 2016 y que, en cambio, tenía nuevas pruebas que justificaban una investigación penal más profunda.

Fuentes dijeron a Just the News que el equipo de Grassley ha tenido conversaciones significativas en las últimas semanas con la administración Trump que podrían conducir a la potencial liberación de la evidencia bomba de la investigación del FBI sobre el correo electrónico de Clinton, cuyo nombre en código es "Examen de mitad de año."

El presidente del Comité Judicial del Senado explicó la importancia de las pruebas en una carta que envió en 2019 al entonces fiscal general William Barr.

"Como se señala en la página 154 del capítulo 5 del informe no clasificado del Inspector General, el apéndice clasificado plantea cuestiones significativas relacionadas con el hecho de que el FBI no revisara cierta información altamente clasificada en apoyo de su investigación Midyear", escribió Grassley. "En particular, el Inspector General señaló que se enteró de que el FBI adquirió material clasificado que 'puede haber incluido información potencialmente relevante para la investigación de Midyear'.

"El FBI incluso redactó un memorando en mayo de 2016 en el que afirmaba que el acceso a la información era 'necesario para completar la investigación ' . Sin embargo, ese memorando nunca se completó", añade la carta de Grassley.

"Durante la investigación del Inspector General, cuando éste entrevistó a testigos del FBI, éstos adoptaron la postura de que la información no afectaría materialmente a la conclusión. Esa explicación es incoherente con el propósito que el propio memorándum se había fijado y exige una aclaración", decía la carta de Grasley.

Puede leer esa carta aquí.

Los anexos clasificados pueden ser la prueba clave

El segundo tramo de pruebas se mencionó repetidamente en el informe final 2022 de Durham sobre los fallos de la investigación del huracán Crossfire. También se ocultó en un anexo clasificado.

Durham called the evidence the “Clinton plan intelligence” in his report, and described how the Obama administration knew before the Russia collusion probe targeting Trump was opened that Hillary Clinton had personally approved a project to gin up a bogus Russia scandal against her GOP opponent.

"El Apéndice Clasificado de este informe proporciona más información sobre (i) tDurham llamó a la evidencia la "inteligencia del plan Clinton" en su informe, y describió cómo la administración Obama sabía antes de que se abriera la investigación de colusión con Rusia que apuntaba a Trump que Hillary Clinton había aprobado personalmente un proyecto para crear un falso escándalo de Rusia contra su oponente republicano.En su informe, Durham escribió: "La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha analizado los detalles de la inteligencia del Plan Clinton; (ii) los hechos que aumentaron la relevancia potencial de esta inteligencia para la investigación de la Oficina; y (iii) los esfuerzos de la Oficina para verificar o refutar las afirmaciones clave encontradas en esta inteligencia".

"Tal y como se describe en el presente documento y en el Apéndice Clasificado, los funcionarios estadounidenses describieron la inteligencia del Plan Clinton de varias otras maneras en sus notas y documentos oficiales. Como se describe más detalladamente en el Apéndice Clasificado, había indicaciones específicas y hechos adicionales que aumentaban la relevancia potencial de esta inteligencia para la investigación de la Oficina", añadió.

Puede leer el informe completo aquí.

Durham expuso un cronograma de cómo llegó la inteligencia y cómo se manejó de una manera preocupante que desacreditó todo el esfuerzo para investigar a Trump por colusión con Rusia en medio de las elecciones de 2016 sin ninguna evidencia sustanciada de irregularidades criminales.

He aquí la sinopsis literal y la cronología de Durham:

"La Comunidad de Inteligencia recibió la información sobre el Plan Clinton a finales de julio de 2016. El funcionario que recibió inicialmente la información reconoció de inmediato su importancia -incluida su relevancia para las elecciones presidenciales de Estados Unidos- y actuó rápidamente para ponerla en conocimiento de la dirección de la CIA. El material obtenido de los archivos de la oficina del ex director Brennan refleja que recibió personalmente una copia de la información.

Cuando fue entrevistado, Brennan recordó en general haber revisado los materiales, pero declaró que no recordaba haberse centrado específicamente en sus afirmaciones sobre el supuesto plan de la campaña de Clinton. En cambio, Brennan recordó haberse centrado en el papel de Rusia en el pirateo del DNC. El 28 de julio de 2016, el director Brennan se reunió con el presidente Obama y otro personal de la Casa Blanca, durante la cual Brennan y el presidente discutieron la inteligencia relevante para las elecciones presidenciales de 2016, así como la posible creación de una célula de fusión interinstitucional para sintetizar y analizar la inteligencia sobre la influencia maligna de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

Brennan recuerda que habló con el director Corney la mañana del 29 de julio de 2016 para informarle de su reunión del 28 de julio con el presidente. Brennan no podía recordar cuándo vio realmente la información de inteligencia del Plan Clinton, pero no creía que tuviera la información cuando habló con Corney esa mañana. Inmediatamente después de comunicarse con el Presidente, Corney y el DNI Clapper para discutir la inteligencia pertinente, el Director Brennan y otros funcionarios de la agencia tomaron medidas para garantizar que la difusión de la inteligencia relacionada con los esfuerzos de interferencia electoral de Rusia, incluida la inteligencia del Plan Clinton, se limitaría para proteger la información sensible y evitar filtraciones.

Brennan declaró que la Célula de Fusión interagencias, un equipo para sintetizar y analizar la inteligencia pertinente sobre las actividades rusas de influencia maligna relacionadas con las elecciones presidenciales, se puso en marcha tras su reunión con el presidente Obama el 28 de julio. El tráfico de correos electrónicos y las entrevistas a testigos realizadas por la Oficina reflejan que al menos parte del personal de la CIA creía que la inteligencia del Plan Clinton llevó a tomar la decisión de crear la Célula de Fusión.

El 3 de agosto de 2016, a los pocos días de recibir la inteligencia del Plan Clinton, el director Brennan se reunió con el presidente, el vicepresidente y otros altos cargos de la Administración, incluidos, entre otros, el fiscal general (que participó a distancia) y el director del FBI, en la Sala de Situación de la Casa Blanca para hablar de los esfuerzos rusos de injerencia electoral.

Según las notas manuscritas de Brennan y sus recuerdos de la reunión, informó sobre la inteligencia relevante conocida hasta la fecha sobre la interferencia rusa en las elecciones, incluida la inteligencia del Plan Clinton. En concreto, las notas manuscritas desclasificadas del director Brennan reflejan que informó a los participantes en la reunión sobre la "supuesta aprobación por Hillary Clinton, el 26 de julio, de una propuesta de uno de sus asesores [de campaña] para vilipendiar a Donald Trump agitando un escándalo en el que se afirmaba la injerencia de los servicios de seguridad rusos".

En otras palabras, las altas esferas de la administración Obama tenían motivos para creer que Hillary Clinton estaba tratando de urdir un escándalo de Rusia contra Trump. El equipo de Obama no solo no logró detenerlo, sino que permitió que el FBI impulsara la investigación sobre las mismas acusaciones, señaló Durham.

Durham también subrayó que la inteligencia del plan Clinton se ocultó al personal clave, dejándoles sin saber que podrían estar investigando un falso escándalo o un truco político sucio. He aquí las observaciones textuales de Durham sobre ese cono de silencio.

"La Oficina mostró partes de la información del Plan Clinton a varias personas que participaban activamente en la investigación del huracán Crossfire. La mayoría indicó que nunca habían visto la información antes, y algunos expresaron sorpresa y consternación al conocerla. Por ejemplo, el agente especial supervisor original de la investigación del huracán Crossfire, el agente especial supervisor 1, revisó la información durante una de sus entrevistas con la Oficina. Después de leerla, el Agente Especial Supervisor I se mostró visiblemente alterado y emocionado, abandonó la sala de entrevistas con su abogado y posteriormente regresó para afirmar con rotundidad que nunca se le había informado de la inteligencia del Plan Clinton y que nunca había visto el mencionado Memorando de remisión.

El agente especial supervisor 1 se sintió traicionado por el hecho de que nadie le hubiera informado de la información. Cuando la Oficina advirtió al Agente Especial Supervisor 1 de que no habíamos verificado ni corroborado la exactitud de la información y de sus afirmaciones sobre la campaña de Clinton, el Agente Especial Supervisor 1 respondió con firmeza que, independientemente de que su contenido fuera cierto, debería haber sido informado de ello.

El ex Consejero General del FBI, Baker, también examinó la información sobre el Plan Clinton durante una de sus entrevistas con la Oficina. Baker declaró que no había visto ni oído hablar de la inteligencia del Plan Clinton ni del Memorando de remisión resultante antes de su entrevista con la Oficina. Reconoció la importancia del informe y explicó que si lo hubiera conocido durante la investigación del huracán Crossfire, habría visto de forma diferente y mucho más escéptica (i) la información que el FBI recibió de Steele sobre los supuestos vínculos de Trump con Rusia y (ii) la información recibida del abogado Michael Sussmann que pretendía mostrar un canal secreto de comunicaciones entre la Organización Trump y Alfa Bank."

Si Trump desclasifica los dos tramos de pruebas, daría a los fiscales una forma extraordinaria de ayudar a los grandes jurados a entender que la era de lo que muchos llaman la militarización del Departamento de Justicia comenzó con dos acontecimientos extraordinarios y que cambiaron las elecciones: uno benefició a Hillary Clinton y el otro perjudicó al candidato republicano Trump.

Durante años, el Partido Demócrata y sus partidarios han utilizado la frase "nadie está por encima de la ley". Puede que pronto llegue el momento en que los ciudadanos puedan determinar si ese grito de guerra era sincero, o sólo política como siempre.

© Just The News