Datos de CA: solo se realizó una limpieza de maleza en Palisades antes del incendio que mató a 12 personas

4 de julio, 2025

(The Center Square) - Datos estatales muestran que el Departamento de Silvicultura y Prevención de Incendios de California sólo llevó a cabo una operación de desbroce en Pacific Palisades antes de que el mortífero incendio de Palisades matara a 12 estadounidenses y destruyera 6.837 estructuras, lo que pone de manifiesto la lentitud del estado en la gestión forestal.

Esta única operación de reducción de combustible financiada por Cal Fire en la base de datos de Cal Fire que abarca desde 2023 hasta la actualidad supuso la masticación de 184 acres de matorral en los más de 75.000 acres de la Autoridad de Conservación y Recreación de las Montañas entre noviembre y diciembre de 2024. Esta operación se centró en la frontera entre la comunidad costera de Pacific Palisades y la comunidad de Brentwood, algo más interior, en el parque Westridge-Canyonback de MRCA a lo largo de Mandeville Canyon Road, y a lo largo de Bel-Air, en el lado este de la autopista de San Diego.

Los 23.488 acres de Palisades fuego nunca llegó a la autopista de San Diego, y fue detenido en el lado occidental de Mandeville Canyon, lo que sugiere la operación puede haber desempeñado un papel en la detención del fuego se propague más al este a través de las montañas de Santa Mónica.

Sin embargo, dentro de la zona inmediata de Palisades, la operación de masticación MCRA de CalFire sólo se llevó a cabo en una delgada franja en Temescal Gateway Park inmediatamente alrededor de la base de Temescal Fire Road, pero no hacia el este o el oeste, o incluso más arriba en la carretera, dejando a toda la comunidad de Palisades vulnerable al fuego - incluyendo la zona tratada, que finalmente quemó por completo.

El gobernador Gavin Newsom, por su parte, afirma que California está haciendo su parte justa e insta al gobierno federal a intensificar sus esfuerzos de prevención de incendios.

"Es hora de que Trump ponga su dinero donde está su boca. California ha hecho más de lo que le corresponde para 'rastrillar' los bosques, ahora el gobierno federal tiene que hacer su parte para que Estados Unidos vuelva a rastrillar", dijo Newsom en un comunicado del 1 de julio. "Estamos haciendo todo lo posible para proteger a las comunidades de los incendios forestales catastróficos, ¿lo hará el presidente Trump?".

Las zonas costeras del sur de California se caracterizan por el ecosistema del chaparral, que se define por las lluvias invernales que producen floraciones primaverales que se secan durante el verano y alimentan los incendios otoñales. Estos incendios dejan nutrientes para las floraciones posteriores a las lluvias en un ciclo que dominó California hasta el desarrollo europeo y la adopción de la supresión de incendios como política contra incendios.

Los investigadores estiman que aproximadamente 1,8 millones de acres de tierra californiana ardían cada año antes de 1800. Dado que el estado tiene 42,2 millones de hectáreas, esto significa que el equivalente a todo el estado se quemaba cada 23 años.

Los historiadores señalan que las poblaciones indígenas adoptaron tácticas de quema prescriptivas propias, y la tribu Mono de North Fork adoptó ciclos de quema de 30 años en los que se realizaban tres o más quemas en una zona durante los primeros 10 años, con una sola quema durante los 20 años siguientes.

Como resultado de prácticas como éstas y de fenómenos naturales como la caída de rayos, la densidad forestal de California era aproximadamente la mitad de la actual, lo que se traducía en menos árboles pero de mayor tamaño. Estos árboles más grandes no sólo eran más resistentes al fuego debido a su tamaño, sino que se abstenían de secarse debido a una menor competencia y a una erosión limitada. También eran menos propensos a propagar el fuego de copa en copa, lo que hacía que la tierra fuera más resistente al fuego en general.

Aunque las quemas prescritas se consideran más eficaces para controlar el crecimiento excesivo, la masticación, o la alimentación de máquinas trituradoras con matorrales y árboles pequeños, también puede reducir la propagación y la intensidad de los incendios como parte de una estrategia más amplia de gestión de los combustibles.

Según el estado de California, aproximadamente un tercio, o un millón de acres, de terrenos gestionados por el estado está en "alto riesgo de incendio forestal incontrolado". El estado dijo que hasta 15 millones de acres de terreno en California necesitan tratamiento.

El panel de proyectos de Cal Fire muestra que financió 141.061 acres de reducción de combustible entre julio de 2023 y junio de 2024, y 123.488 acres entre julio de 2023 y mayo de 2024. (Los datos de junio aún no están disponibles.) A este ritmo, se necesitarían unos siete años para eliminar el retraso en la gestión forestal de las tierras estatales, sin incluir las nuevas tierras que se añaden al retraso del estado cada año.

Los informes de Cal Fire señalan que los acres tratados no denotan el número total de acres que se han limpiado con éxito, sino que "puede haber múltiples Áreas de Tratamiento discretas dentro de un Proyecto, y los Tratamientos pueden contener múltiples actividades superpuestas". Eso significa que si una zona se aclara, luego se poda, luego se apila y luego se quema, una zona puede contribuir varias veces su tamaño al total del tratamiento.

Así, mientras que el estado informa que ha completado 51.286 acres de quemas prescritas - un hito que supera el objetivo de 50.000 acres del estado - y 68.347 acres de reducción de combustible en el año fiscal 2024-2025, es probable que muchos de esos acres se hayan contado más de una vez, ofuscando la escala real de los esfuerzos de limpieza de maleza del estado.

El presupuesto del gobernador de California Gavin Newsom para el año fiscal 2024-2025, que en ese momento alcanzaba la cifra récord de 298.000 millones de dólares, recortó 3 millones de dólares del Programa de Salud Forestal de Cal Fire, 35 millones de dólares de programas de administración de tierras administradas por el estado, 5 millones de dólares de fuego prescrito y cuadrillas manuales, y 28 millones de dólares de proyectos de conservación, lo que probablemente representó parte de la aparente disminución del tratamiento forestal entre los años fiscales 2023-2024 y 2024-2025.

Cuando Newsom llegó al cargo en 2019, el estado estaba gastando 200 millones de dólares al año en prevención de incendios forestales. El presupuesto 2020-2021 aumentó la financiación a 536 millones de dólares, y el presupuesto 2021-2022 aumentó la financiación de nuevo a un récord de 988 millones de dólares. Desde entonces, sin embargo, la financiación ha disminuido, cayendo a 600 millones de dólares en el año fiscal 2022-2023, manteniéndose estable para el año fiscal 2023-2024, luego disminuyendo a 543 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025, y ahora a sólo 210 millones de dólares para el año fiscal 2025-2026.

Estos 210 millones de dólares representan un descenso relativo desde 2019 debido a la inflación: para mantenerse al día con la inflación, el estado habría tenido que asignar 250 millones de dólares este año.

Los líderes republicanos han abogado por que el estado mantenga una nueva línea de base de prevención de incendios forestales de $ 1 mil millones por año, que un nuevo documento de trabajo de Resources For the Future, cuyo autor principal es un ex investigador senior del Servicio Forestal de los Estados Unidos, sugiere que podría eliminar el atraso de mayor riesgo del estado en solo cinco años.

Resources For the Future, un instituto de investigación independiente, calcula que costaría aproximadamente 17.000 millones de dólares tratar todas las tierras de California con alto riesgo de incendio forestal, calculando que el clareo mecánico costaría una media de 577 dólares por acre y las quemas prescritas 170 dólares por acre, según los datos del Servicio Forestal de EE.UU..

Si el Estado se centrara únicamente en las zonas de mayor riesgo en la interfaz urbano-forestal, donde el riesgo de muerte y destrucción por incendio forestal es mayor, la RFF afirma que el tratamiento de estos 8,7 millones de acres de alto riesgo costaría 5.000 millones de dólares.

RFF señala que estos costes se basan en datos nacionales y no tienen en cuenta los costosos permisos o los costes de revisión medioambiental, ni el factor de que una ampliación significativa, y por tanto una mayor demanda de mano de obra y equipos, podría aumentar los costes de tratamiento.

Con la Universidad de Chicago estimando que los incendios récord del estado en 2018 causaron pérdidas por valor de 148.500 millones de dólares, y la UCLA estimando que los incendios de enero cost hasta 164.000 millones de dólares, tratar cada acre de terreno en riesgo en California aún podría costar bastante menos que un incendio catastrófico.

No obstante, ahora que el estado empieza a enfrentarse a presiones presupuestarias a pesar de contar con un presupuesto récord de 321.000 millones de dólares, no está claro qué otros programas podría estar dispuesto a recortar el estado para dar prioridad a la prevención de incendios forestales.

Gabriel Kirkpatrick Mann, un experimentado documentalista de incendios forestales que trabajó con la unidad de élite de Cal Fire durante seis años para producir Hotshot, subraya el papel fundamental de la limpieza estratégica del combustible en la protección de las comunidades.

"Todo el bosque podría convertirse en polvo lunar, pero si realizamos una buena limpieza del combustible alrededor de nuestro vecindario, no importará", dijo Mann a The Center Square. "Lo vimos claramente en el incendio de Silverado en 2020, que tenía las mismas condiciones que el incendio de Palisades, cuando vientos de 85 millas por hora empujaron el fuego directamente hacia Orchard Hills, pero como tenían un cinturón verde de 200 pies de mantillo y suculentas, el fuego cayó de rodillas.

"En contraste con Palisades, donde había un nido de ratas de combustible justo enfrente de las casas de la gente", continuó Mann. "El resultado es muy distinto".

Aunque el incendio de Silverado, en la costa del condado de Orange, quemó 13.390 acres (algo menos de la mitad que el de Palisades), sólo cinco estructuras quedaron destruidas y no murió ningún civil.

A pesar de los desafíos de prevención de incendios forestales del estado, Newsom se ha apoyado en los esfuerzos del estado para pasar a la ofensiva mediática, organizando una conferencia de prensa "Make America Rake Again" el martes para presentar un modelo de orden ejecutiva para que el presidente Donald Trump la firme para mejorar los esfuerzos nacionales de prevención de incendios forestales.

El modelo orden pide que el gobierno federal iguale las capacidades estatales y locales de gestión forestal y lucha contra incendios, y reasigne fondos para lograr este objetivo.

Los líderes republicanos de California respondieron señalando los mínimos esfuerzos de prevención de incendios del estado en relación con su presupuesto -y el desafío del estado- y las disminuciones en los fondos para la prevención de incendios desde el año fiscal 2021-2022.

"Gavin Newsom ha recortado los fondos de prevención de incendios forestales cada año desde 2021. En 2021, yo y muchos otros miembros de la legislatura tuvimos que avergonzarlo para que hiciera una inversión récord de mil millones de dólares - esto fue a raíz del incendio de Dixie que devastó mi distrito", dijo el líder de la minoría de la Asamblea James Gallagher, R-East Nicolaus. "Cada año desde entonces, en los presupuestos de Gavin, ha recortado la financiación, incluyendo en el presupuesto de este año, en 2025, donde asignó sólo $ 200 millones hacia la prevención de incendios forestales, mientras que está asignando $ 12 mil millones para la atención de salud para los inmigrantes ilegales."

"A raíz de estos devastadores incendios en Los Ángeles y estos devastadores incendios que han golpeado mi área, que han golpeado muchas partes de California, 200 millones de dólares de un presupuesto de 321 mil millones de dólares", continuó Gallagher. "Y todavía no ha cumplido el objetivo [federal y estatal conjunto] de 500,000 acres tratados al año - se comprometió a eso bajo la primera administración Trump ... no ha cumplido ese objetivo en absoluto".

Según CalFire, 96,994 acres se han quemado este año, con 3,290 incendios forestales, 30 víctimas mortales y 16,306 estructuras destruidas en todo el estado, con 17 incendios aún en curso al comienzo de la temporada de incendios de verano.

© Just The News