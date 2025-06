Investigadores denuncian fallas en la Evaluación Nacional del Clima y piden reevaluar las versiones anteriores

Publicado por Just The News / Kevin Killough 26 de junio, 2025

Un organismo de control gubernamental y una organización sin ánimo de lucro dedicada a la enseñanza de la ciencia del clima pidieron a la Administración Trump que arregle lo que denominan "fallos" en la influyente Evaluación Nacional del Clima (NCA). Estos defectos, según los grupos, incluyen la dependencia en proyecciones de emisiones poco realistas, contradicciones e información falsa sobre olas de calor, huracanes e incendios forestales.

La evaluación es un informe exigido por el Congreso que el Programa de Investigación del Cambio Global de Estados Unidos (USGCRP) entrega al presidente al menos una vez cada cuatro años. El informe pretende integrar, evaluar e interpretar los hallazgos científicos sobre los impactos del cambio climático. Críticos e investigadores han argumentado que el informe ha estado muy politizado y no siempre ha sido coherente con la ciencia.

Una ciencia de referencia



En abril, el presidente Donald Trump recortó la financiación y el personal del USGCRP, informó The New York Times, así como de otros programas federales, lo que según algunos científicos pondrá en peligro la próxima entrega de la evaluación. El sitio web del USGCRP tiene ahora un banner en la parte superior que indica que las operaciones del grupo están "actualmente bajo revisión."

Protect the Public's Trust (PPT) y la CO2 Coalition están pidiendo a la Administración que arregle los fallos que dicen haber detectado en las evaluaciones anteriores. En mayo, Trump firmó una orden ejecutiva "Para Recuperar una Ciencia de Estándares Dorados" que afirma que el Gobierno federal, desde la pandemia, había utilizado o promovido información científica de una "manera altamente engañosa." La orden sostiene que la Administración Biden-Harris había politizado la ciencia, lo que, según afirma, socavó la integridad científica. En aras de restaurar la confianza en la ciencia, ordena a la investigación gubernamental que siga los estándares de la ciencia del primer mandato de Trump.

En una carta enviada a Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica, que asesora a la Casa Blanca sobre los aspectos científicos, de ingeniería y tecnológicos de la política nacional, PPT y la CO2 Coalition argumentan que la Quinta Evaluación Nacional del Clima está "plagada de violaciones de los principios" expresados en la orden de Trump.

Michael Chamberlain, director en PPT, dijo a Just the News que los fallos que los científicos de la Coalición CO2 identifican en la carta acaban repitiéndose versión tras versión de la evaluación.

"Hace que uno se pregunte si se diseñó para que la NCA impulsara la política, o si se diseñaron los resultados previstos de la política para impulsar la NCA. Las agencias y personas del Gobierno siguen basándose en ella para hacer política. Esa es una de las razones más claras para revisarlo lo antes posible", dijo Chamberlain.

"Lo de siempre"



Uno de los problemas del NCA es el uso de la Senda de Concentración Representativa (RCP) 8.5, que es un escenario de emisiones a menudo denominado "business as usual" ("lo de siempre"). El escenario proyecta los resultados si la sociedad no toma medidas para adaptarse o mitigar los cambios en el clima. Este escenario es ampliamente utilizado en los estudios sobre el clima, pero muchos investigadores han señalado que es totalmente inverosímil.

En un artículo publicado en 2021 en la revista Issues in Science and Technology, el Dr. Roger Pielke, Jr, catedrático jubilado de Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado-Boulder, y Justin Ritchie, profesor adjunto de la Universidad de Columbia Británica en el Institute for Resources, Environment, and Sustainability, escribieron que sus investigaciones y las de sus colegas demuestran que el escenario descrito allí es "obsoleto" y "engañoso". Por ejemplo, el RCP8.5 proyecta para 2100 un crecimiento seis veces mayor del consumo mundial de carbón per cápita, a pesar de las predicciones de los expertos de que el consumo de carbón ha alcanzado o alcanzará pronto su punto máximo.

"¿Por qué importa esto? Porque RCP8.5 -el escenario RCP más comúnmente utilizado y el que se dice que mejor representa cómo sería el mundo si no se promulgaran políticas climáticas- representa no solo un futuro inverosímil en 2100, sino un presente que ya se desvía significativamente de la realidad", argumentan los investigadores.

La orden ejecutiva de Trump también critica a la Administración Biden-Harris por utilizar el escenario en la elaboración de sus políticas, señalando que el RCP8.5 predice un uso del carbón a finales de siglo superior a las estimaciones de reservas de carbón recuperables. "Los científicos han advertido que presentar el RCP8.5 como un resultado probable es engañoso", afirma la orden.

Revisar y eliminar el RCP8.5 en una evaluación actualizada, afirman PPT y la Coalición CO2 en su carta, sería un primer paso para que la ciencia climática gubernamental se ajuste a la orden de Trump.

Omisiones y contradicciones



La carta también argumenta que la NCA fabricó, falsificó y omitió datos contradictorios para apoyar una agenda de emisiones netas cero. Por ejemplo, la NCA presenta un gráfico que supuestamente muestra que las temperaturas récord son cada vez más frecuentes. El PPT y la CO2 Coalition sostienen que el gráfico no muestra las temperaturas diarias. En su lugar, muestra una proporción de temperaturas mínimas récord diarias cada año, con un notable aumento en los últimos años.

La Cuarta Evaluación Nacional del Clima afirma que se ha producido un aumento significativo de la superficie anual quemada en los Estados Unidos contiguos, basándose en un conjunto de datos que comienza en 1983. Esto omite datos que se remontan a 1926, lo que demuestra que los incendios forestales de las últimas décadas han afectado sólo al 20% de la superficie que se quemó en los años 20 y 30. Estas omisiones, señala la carta, se trasladaron a la Quinta Evaluación Nacional del Clima.

La carta incluye un informe del Dr. William Happer, profesor emérito del Departamento de Física de la Universidad de Princeton, y del Dr. Richard Lindzen, profesor emérito de ciencias atmosféricas del MIT. El informe expone una serie de problemas similares con el NCA en sus reportes sobre el aumento del nivel del mar, la relación entre las emisiones de dióxido de carbono, el calentamiento reciente y los huracanes.

Participación de grupos de defensa



Cuando se publicó la Quinta Evaluación, Pielke también planteó una serie de problemas en su Substack The Honest Broker. Dijo que es "mucho más un brillante folleto promocional que algo parecido a una evaluación cuidadosa de la literatura científica sobre el cambio climático y Estados Unidos." Pielke explica que las evaluaciones científicas son "crucialmente importantes", pero la Quinta Evaluación no hace sino politizar aún más la ciencia.

Entre los problemas, señala, está que varios revisores de la evaluación pidieron a la NCA que citara la investigación que él y sus colegas han hecho sobre el clima extremo y las pérdidas económicas, que muestran una tendencia a la baja. La NCA se negó, diciendo que el comentario es "inconsistente con la evaluación exhaustiva de la ciencia por parte del equipo autor." En otro comentario, la NCA afirmó falsamente que Pielke y sus colegas examinaron las tendencias hasta 2005. En realidad llegan hasta 2017.

Pielke también señala que en el informe participaron grupos de defensa del clima con intereses financieros en la eliminación del carbono. También incluye el recuento de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica llamado Billion Dollar Disaster, que la investigación de Pielke mostró que era defectuosa y carente de integridad científica. En respuesta a la investigación del catedrático, la agencia acordó en agosto reevaluar el recuento, pero en mayo la NOAA anunció que el proyecto dejaría de actualizarse.

Chamberlain dijo que le gustaría que los problemas señalados por el PPT y la CO2 Coalition pudieran ser ignorados como descuidos o errores honestos, pero los fallos que han encontrado son demasiado extensos y atroces.

"Los expertos respetados que se preocupan por la integridad del método científico por encima de sus preferencias políticas nunca permitirían que tales inexactitudes quedaran sin abordar y simplemente se traspasaran de una versión a otra. Las NCA deben corregirse, y el presidente debería empezar de cero", afirmó Chamberlain.

