Publicado por Just The News 10 de junio, 2025

El senador Roger Doc Marshall, republicano por Kansas, dijo el lunes que si el covid-19 fue fabricado genéticamente y escapó de un laboratorio chino, sería criminal que el Gobierno lo supiera y lo encubriera.

"Pienso que sería un crimen la supresión de información que llevó a la muerte de un millón de estadounidenses", dijo Marshall, médico de profesión, en el programa de televisión Just The News, No Noise. "Pero eso es sólo una opinión".

Una unidad de élite de científicos que trabajaban para la Agencia de Inteligencia de Defensa concluyó tres meses después del inicio de la pandemia que el virus probablemente fue fabricado genéticamente y escapó de un laboratorio chino en lugar de evolucionar en la naturaleza -como afirmaba el doctor Anthony Fauci-, una revelación que se encuentra en el centro de las investigaciones en curso sobre un posible encubrimiento de la inteligencia estadounidense.

Como informó Just The News en aquel entonces: "'El pico de SARS-CoV-2 parece ser una quimera', declaraba una diapositiva en una presentación del Centro Nacional de Inteligencia Médica de la DIA del 25 de junio de 2020, utilizando el término científico del virus del covid-19 y la palabra 'quimera', que refiere a un patógeno genéticamente diseñado como combinación de dos virus distintos".

"No soy abogado", dijo Marshall. "No soy fiscal, o ese tipo de cosas. Pero en mi corazón todo lo que sé es que, con un millón de estadounidenses muertos y 20 millones de personas con COVID persistente, la supresión de esta información los hace de alguna manera responsables de lo que sucedió allí."

Marshall dijo que es importante rastrear el dinero para este tipo de incidentes.

"Vamos a seguir el dinero. Vamos a seguir los detalles", dijo. "Con Kash Patel al mando del FBI, tengo esperanzas. Pero realmente creo que esto descansa en hombros del inspector general allí dentro de la comunidad de inteligencia".