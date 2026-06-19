El DOJ informó que está investigando a la MLB por presuntamente amenazar a jugadores cristianos que escribieron un versículo de la Biblia en sus gorras

Publicado por Joseph Weber 19 de junio, 2026

La abogada de derechos civiles del Departamento de Justicia (DoJ), Harmet Dhillon, afirma que la agencia investigará los reportes de que la Major League Baseball (MLB) amenazó a cristianos que escriben versículos de la Biblia en sus gorras de juego y examinará si dicha acción "constituye discriminación religiosa".

Dhillon es la subprocuradora general de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

"¡Swing y un strike! Major League Baseball animó a los jugadores a llevar 'Black Lives Matter' en sus uniformes, pero supuestamente amenazó a cristianos que escriben versículos de la Biblia en sus gorras de juego", publicó el jueves en X.

La liga notificó a tres pitchers de los San Francisco Giants que habían violado la política de uniformes al escribir un versículo de la Biblia en la visera de sus gorras durante el Pride Night, y les envió una advertencia a cada uno por el incidente.

Los lanzadores Landen Roupp, JT Brubaker y Ryan Walker escribieron todos "Gen 9:12-16" en sus gorras durante el juego del 12 de junio, un versículo que describe el establecimiento del arcoíris por parte de Dios y su pacto con la humanidad.

El juego formó parte de las festividades del Pride Night de la MLB, organizadas por cada franquicia de la liga para celebrar y dar la bienvenida a la comunidad LGBTQIA+. El evento se celebra anualmente durante el Mes del Orgullo en junio.

La MLB declaró en un comunicado el lunes que la escritura "viola nuestras reglas y, de acuerdo con la práctica habitual, hemos advertido a los jugadores sobre futuras violaciones".

La liga más tarde tuvo que aclarar que la advertencia no era disciplinaria y no estaba relacionada con la naturaleza religiosa del mensaje.

"Para ser claros, esta advertencia verbal rutinaria de no usar la gorra en futuros juegos no es disciplinaria y no tuvo absolutamente nada que ver con el contenido del mensaje", dijo MLB. "Respetamos el derecho de los jugadores a la libre expresión".

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