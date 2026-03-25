"¿Qué cree que pasará cuando sean mayoría?": la persecución de los cristianos en diciembre de 2025

25 de marzo, 2026

Violación de cristianos por musulmanes en Pakistán

El 10 de diciembre, en la provincia de Punjab, un musulmán de unos 20 años, Muhammad Uzair Riaz Dogar, "sodomizó" a una niña cristiana de 6 años durante una sesión de tutoría en su casa. La víctima, hija de Saleem Masih, miembro empobrecido de la Iglesia del Ejército de Salvación, había recibido clases particulares de la hermana del sospechoso durante cuatro meses. Cuando la tutora se ausentó, el hermano dejó salir a todos los niños musulmanes, pero se llevó por la fuerza a la niña cristiana a otra habitación y la agredió. La encontraron llorando de dolor, con la ropa manchada de sangre; el examen hospitalario confirmó la sodomía. El agresor fue finalmente detenido, pero su familia intentó presionar a la familia de la víctima para que retirara los cargos y se conformara, haciendo comentarios despectivos sobre su pobreza y cristianismo. Según el padre de la niña:

"Tuvieron la osadía de decirnos que somos cristianos pobres, y que deberíamos estar agradecidos de que su hijo sólo hubiera sodomizado a la niña en vez de haberla violado, lo que nos habría traído deshonor y vergüenza... Los musulmanes piensan que pueden cometer cualquier crimen contra nosotros sin que nadie se atreva a oponerse".

Añadió que el sospechoso había agredido anteriormente a otra chica cristiana cuya familia guardó silencio debido a las amenazas, pero que en su caso no se echarían atrás, "pase lo que pase". Las amenazas incluían hacerles la vida imposible si no se llegaba a un acuerdo. En relación con este incidente, la activista de derechos humanos Katherine Sapna dijo:

"Muchas familias cristianas pobres tienden a rehuir emprender acciones legales contra sus poderosos opresores por miedo al estigma social y a las amenazas contra sus vidas, pero nos sentimos alentados por la determinación de la familia Masih.... Es muy lamentable que esta familia se haya visto obligada a trasladarse de su pueblo pocos días antes de Navidad".

Por otra parte, el 7 de diciembre, una niña cristiana de 14 años fue secuestrada y violada por sus vecinos musulmanes Muhammad Zohaib (el violador) y otras dos personas (implicadas en el secuestro). La niña, de una familia pobre encabezada por su hermano Sahil George, de 21 años (sostén de la familia tras la muerte de su padre hace 15 años), salió de casa para comprar pan cuando los hombres la obligaron a punta de pistola a subir a una motocicleta, la llevaron a una casa, la encerraron en una habitación y Zohaib la violó. Más tarde la abandonaron semiinconsciente a la intemperie; la familia la encontró tras una búsqueda, la llevó al hospital (donde un examen médico confirmó la violación) y la policía detuvo a los tres, aunque Bilal Arshad y Shamil quedaron en libertad después de que Zohaib reivindicara la autoría exclusiva. Según su hermano, Sahil:

"Muhammad Bilal Arshad y Muhammad Zohaib la abordaron en la calle, la obligaron a punta de pistola a sentarse en su motocicleta y la llevaron a una casa... La encerraron en una habitación, donde Zohaib la violó".

Vinculó el ataque a una venganza:

"Mis amigos y yo nos peleamos con Bilal y su grupo después de que se negaran a darnos un premio en metálico y un trofeo que habíamos ganado... Al final tomamos el dinero y el trofeo, y por eso me guardaron rencor.... Zohaib y Bilal Arshad se habían enfrentado a mi hermana en la calle días antes del incidente y le habían advertido de que se vengarían por lo que consideraban una humillación.... Algunas personas intentan presionarme para que llegue a un acuerdo con los acusados... Pero, ¿cómo puedo comprometer el honor y la vida de mi hermana? Si querían venganza, deberían haberse desquitado conmigo. En lugar de eso, se cebaron con mi hermana menor, marcándola de por vida y causando a nuestra familia un inmenso sufrimiento mental y emocional."

La matanza musulmana de cristianos

Italia: el 30 de diciembre, un joven de aspecto "norteafricano" apuñaló múltiples veces a un sacerdote en una calle muy transitada a plena luz del día. Don Rodrigo Grajales Gaviria, de 45 años, fue apuñalado por la espalda mientras paseaba por el centro histórico de Módena. Según los testigos, el joven "magrebí" se acercó en silencio, golpeó varias veces con su cuchillo (incluyendo una grave herida en el cuello y la garganta, y otra en la espalda) antes de huir. No hubo intercambio de palabras ni intento de robo (no le robaron nada ni le exigieron nada). Los testigos que le ayudaron llamaron a los servicios de emergencia; el sacerdote fue trasladado de urgencia a un hospital para ser operado de la hemorragia producida por la herida en el cuello, que por poco no alcanza los vasos sanguíneos principales. Inicialmente en estado grave, se informó luego que se había estabilizado. El párroco Don Graziano Gavioli subrayó que el asalto no fue un robo sino "una agresión llevada a cabo con el único fin de herir". El ataque recordó a un ataque en 2023, cuando un musulmán de Marruecos atacó con un machete dos iglesias católicas de Algeciras. Mató a un sacristán e hirió gravemente a un sacerdote en San Isidro. Las autoridades españolas trataron el asalto como un ataque terrorista de motivación yihadista y lo detuvieron en el lugar de los hechos.

Pakistán: el 5 de diciembre, el reverendo Kamran Salamat, pastor presbiteriano de 45 años y misionero en Gujranwala, fue acribillado a balazos en la nación de mayoría musulmana. Un motorista no identificado (posiblemente con dos cómplices) lo acribilló a tiros frente a su casa, delante de su hija de 16 años, cuando se disponía a llevarla a la universidad. Recibió al menos tres disparos y murió tres horas después en un hospital. Este atentado siguió a otro en septiembre de 2025, en el que Salamat sobrevivió a un disparo en la pierna. Según un líder religioso: "Es muy posible que fuera martirizado debido a su labor misionera [entre miembros de tribus musulmanas]".

El pastor Naeem Nasir afirmó que extremistas musulmanes "le habían estado persiguiendo y amenazando allá donde iba" para detener su proclamación del Evangelio. Nasir añadió que "querían acabar con su pasión por predicar" incluso después de que se trasladara a otro lugar.

Musulmanes masacraron al evangelista Konkona Kasimu, de 42 años y converso del islam, poco después de un acto público de diálogo cristiano-musulmán en la ciudad de Busia organizado por la Iglesia Nuevo Edén. Kasimu, conocido por sus conocimientos tanto de la Biblia como del Corán, dirigió el diálogo al aire libre del 8 al 12 de diciembre. Varios musulmanes se convirtieron públicamente al cristianismo, lo que aumentó aún más las tensiones. Tras la última jornada, los cristianos locales le dieron cobijo brevemente antes de que el equipo de evangelización, formado por cuatro personas, partiera hacia las 18:30 en dos motocicletas. En la zona del pantano de Nakalama, cuatro hombres con atuendo islámico les dieron el alto con el pretexto de necesitar ayuda. Uno reconoció a Kasimu como "el evangelista implicado en el diálogo de Busia" y le golpeó en la cabeza. Agredieron al miembro del equipo Recheal Kyakuwa, que perdió el conocimiento, mientras que el otro motorista consiguió huir. Kasimu murió a causa de las heridas. El pastor Jeremiah Kasowe dijo:

"Kasimu fue asesinado por promover el Reino de Dios. Hemos perdido a un gran hombre que conocía bien tanto el Corán como la Biblia y utilizó ese conocimiento para dar testimonio de Cristo a muchas personas".

Nigeria: en un incidente ocurrido el 15 de diciembre, miembros de la tribu fulani atacaron a desplazados internos en el estado de Benue y mataron a cuatro cristianos. Los asaltantes corearon "Allahu Akbar" mientras atacaban a las víctimas, maltratando y "torturando" a las mujeres.

Por otra parte, el 3 de diciembre, los anglicanos nigerianos lloraron el asesinato del Venerable Edwin Achi, sacerdote anglicano secuestrado en su casa del estado de Kaduna el 28 de octubre junto con su esposa y su hija. Los secuestradores musulmanes habían exigido un rescate escandaloso que la familia y la iglesia del sacerdote no pudieron reunir, por lo que lo asesinaron. Su mujer y su hija permanecen, al parecer, en cautividad. En relación con este asesinato, el arzobispo Henry Ndukuba dijo:

"Este tipo de violencia y crueldad que sigue asolando comunidades no tiene cabida en ninguna sociedad que busque la paz y la prosperidad... [Achi era] un fiel servidor de Dios cuya vida de sacrificio y compasión fue truncada".

La matanza musulmana de cristianos en las iglesias

Sudán: el 25 de diciembre, un ataque de drones de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) tuvo como objetivo a cristianos en la zona de Julud, estado de Kordofán del Sur, cuando marchaban en procesión hacia la Iglesia Episcopal de Sudán para las celebraciones del día de Navidad. El edificio de la iglesia no fue alcanzado, pero un avión no tripulado golpeó a la congregación en el camino. Mataron al menos a 11 cristianos e hirieron de gravedad al menos a otros 18 (según informes, hasta 19). "El dron apuntó a civiles que estaban celebrando la Navidad", informó el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte.

Nigeria: el domingo 7 de diciembre, pistoleros musulmanes atacaron la iglesia anglicana de St. Andrews, en el estado de Anambra, cuando los cristianos se reunían para el culto matutino. Los asaltantes dispararon indiscriminadamente, mataron a dos cristianos -la esposa del sacerdote anglicano y otro miembro de la iglesia-, hirieron a varios fieles, secuestraron al sacerdote e incendiaron el edificio de la iglesia, la residencia del sacerdote, vehículos y viviendas cercanas.

Níger: el 24 de diciembre, alrededor de las 11:00 pm, unos musulmanes armados, a los que los reportes califican de "presuntos yihadistas", irrumpieron en una iglesia del pueblo de Mailo durante una misa cristiana de Nochebuena. Dispararon al aire, sembrando el pánico entre los fieles. Una pareja cristiana huyó y se escondió en su casa, pero los asaltantes los siguieron y masacraron. Otros fieles se dispersaron entre arbustos y pueblos vecinos.

La yihad navideña

Alemania: el 12 de diciembre, las autoridades arrestaron a cinco hombres musulmanes -tres marroquíes (de 22, 28 y 30 años); un egipcio de 56 años descrito como líder de oración e imán en una mezquita de Dingolfing-Landau, y un sirio de 37 años- en el paso fronterizo de Suben, en Baviera. Eran sospechosos de planear un atentado con vehículos bomba contra un mercado navideño en la zona de Dingolfing-Landau "para matar o herir al mayor número posible de personas" durante las fiestas. El detenido egipcio había convocado a los marroquíes durante las reuniones en las mezquitas para cometer el atentado.

Francia: según un informe del 3 de diciembre, el país galo necesitaba reforzar la seguridad en los mercados navideños de todo el país debido a un nivel de amenaza terrorista "muy alto". El ministro del Interior, Laurent Nuñez, envió un memorándum en el que instaba a los funcionarios regionales a movilizar los servicios de inteligencia para "la detección, prevención y, en caso necesario, para frustrar las amenazas terroristas", incluyendo el control del tráfico peatonal, las restricciones de aparcamiento y tráfico, y el refuerzo de la videovigilancia en los eventos festivos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido advirtió que "es muy probable que los terroristas intenten perpetrar atentados en Francia". Citaron riesgos de ataques con cuchillos, pistolas, bombas o vehículos, basándose en precedentes, como el ataque al mercado navideño de Estrasburgo en 2018 por un musulmán, que mató a cinco personas e hirió a 11 con un cuchillo y un revólver. Con seis atentados frustrados solo en 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico también observó un cambio en muchos complots recientes hacia yihadistas más jóvenes e impulsivos (de entre 15 y 22 años).

Le Monde destacó "una nueva generación de terroristas que probablemente sean más impredecibles... impulsivos, lo que reduce las posibilidades de detección precoz".

Bélgica: musulmanes interrumpieron la noche de apertura del mercado navideño de Bruselas, ondeando banderas palestinas y haciendo estallar bombas de humo. Imágenes de video les muestran coreando entre luces festivas, con carteles en los que se lee "del río al mar". En palabras de una publicación en redes sociales:

"Los musulmanes IRRUMPIERON la noche de apertura del mercado navideño... asustando a las familias. LLEGARÁN a SU PROPIA ciudad si el islam no es exiliado de Occidente."

Otro día, el 1 de diciembre, los mismos manifestantes musulmanes decapitaron al Niño Jesús del belén de la Grand Place en el mercado navideño.

Reino Unido: el 15 de diciembre, el grupo musulmán MyLahore, dirigido por Ishfaq Farooq, renombró el mercado navideño de Bradford, del que es responsable, como "Mercado de Invierno". Según el posteo:

"Muchos locales creen que este cambio es ideológico, no cosmético, argumentando que refleja sensibilidades islamistas que son hostiles a la Navidad y a la herencia cristiana de Gran Bretaña. Una vez más, la Navidad es lo que se está diluyendo, rebautizando y apartando, no porque ofenda a todo el mundo, sino porque ofende a una visión del mundo muy específica que se niega a integrarse".

"Aproximadamente 40 tumbas de un cementerio cristiano de Shaqlawa (ciudad de mayoría cristiana) fueron destrozadas, vandalizadas y profanadas, incluido el abuso de cadáveres recién fallecidos".

Nigeria: un informe del 16 de diciembre afirmaba que los cristianos nigerianos se enfrentan a una Navidad tensa en medio de las continuas amenazas yihadistas y los patrones históricos de ataques en las fiestas cristianas. Los yihadistas, incluidos los islámicos fulani, Boko Haram e ISWAP, han atacado a los cristianos durante la festividad. Ejemplos pasados: 33 asesinados en el estado de Benue el día de Navidad de 2024; 295 asesinados en el estado de Plateau durante la Navidad de 2023 por yihadistas fulani; dos docenas de asesinados y otros secuestrados en la Nochebuena de 2020 en Adamawa/Borno, donde los atacantes calificaron los asesinatos de "regalo de Navidad" en un video; siete asesinados en Borno en la Nochebuena de 2019; y 14 el día de Navidad de 2015. Las advertencias habían indicado ataques planeados para el año pasado que implicaban secuestros en grupo, invasiones de aldeas durante los servicios religiosos y refuerzos de las milicias. Justice G. Danjuma (evangelista, estado de Taraba) declaró: "A medida que se acerca la Navidad de 2025, el miedo se generaliza... Estas pautas hacen que los cristianos esperen nuevos ataques, especialmente en las comunidades rurales", y que muchos pasen "noches en vela". Jonathan, un cristiano del noreste, observó: "bastante más del 80%" de los ataques de grupos tienen motivaciones religiosas, y "se suele aprovechar el periodo festivo".

Autoridad Palestina: el 22 de diciembre, hacia las 3 de la madrugada, pirómanos prendieron fuego a un árbol de Navidad y dañaron parte de un belén (pesebre) en el patio de la iglesia católica latina del Santo Redentor en Yenín, en Cisjordania (zona controlada por los palestinos). El árbol sintético fue destripado (ramas quemadas, adornos esparcidos) y el belén resultó dañado. Funcionarios eclesiásticos y fuentes (como Holy Redeemer Facebook, Shalom World News) lo atribuyeron a "extremistas palestinos" o "jóvenes musulmanes radicalizados" que pretendían perturbar la armonía comunitaria y las celebraciones cristianas justo antes de Navidad.

Los días 24 y 25 de diciembre, la policía de la Autoridad Palestina, tras revisar las imágenes de vigilancia, detuvo a tres palestinos.

Indonesia: los días 24 y 25 de diciembre, los musulmanes de la aldea de Sukasirna, en Java Occidental, presionaron al pastor Irianto Budy, de la Iglesia Misión Evangélica Belén de Indonesia, compuesta por 70 miembros, para que anunciara la cancelación de los servicios de Navidad debido a las amenazas de ataques de grupos islámicos. El pastor Budy declaró en un video: "Me pidieron que me abstuviera de celebrar la Navidad porque hay posibles ataques del exterior o de grupos de línea dura". Al final, sin embargo, los cristianos se negaron a capitular y procedieron como estaba previsto, asistiendo a la iglesia en Nochebuena y Navidad.

Ataques musulmanes a iglesias y cementerios

Nigeria: el 3 de diciembre, unos bandidos musulmanes armados atacaron una iglesia recién establecida durante el servicio religioso. Los hombres armados rodearon el santuario, obligando a los fieles a huir hacia los arbustos cercanos. Secuestraron al pastor, a su esposa y a varios fieles.

Sudán: a principios de diciembre, dos iglesias históricas de Puerto Sudán fueron vandalizadas a plena luz del día por dos desconocidos que utilizaron graffiti rojo. La Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán tenía pintada en su pared la Shahada islámica: "No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero", además del versículo del Corán: "No hay más Dios que Él, el Señor del Honorable Trono". La cercana iglesia ortodoxa fue pintarrajeada con "Alá es eterno". Las iglesias están situadas frente a una comisaría de policía. Un miembro de la iglesia dijo: "Sólo Dios sabe lo que ocurrirá después si se ignora semejante crimen de odio".

Indonesia: el 6 de diciembre, unos 20 miembros de la Agencia para el Desarrollo y la Capacitación de la Comunidad Musulmana protestaron contra la renovación de la iglesia católica parroquial de San Vicente A. Paulo. Los manifestantes alegaron que la construcción era ilegal, pero los funcionarios locales confirmaron su legalidad:

"Los requisitos administrativos están completos, es legal... La existencia de esta iglesia es administrativamente válida".

La iglesia, con un permiso de construcción válido expedido en diciembre de 2000, ha servido a cerca de 2.000 cristianos durante más de 25 años. La manifestación se produjo a unos 220 metros de la iglesia y duró aproximadamente una hora.

Por otra parte, según un informe del 12 de diciembre, musulmanes apedrearon una iglesia evangélica en la aldea de Watuliney, hacia la 1 de la madrugada, destrozando ventanas y detonando petardos cerca de un puesto de seguridad. Esto desencadenó un tumulto en el que dos asaltantes musulmanes con armas blancas hirieron a dos jóvenes cristianos. La Policía lo trató como una "pelea de bandas", y detuvo a 10 sospechosos.

Por último, el domingo 14 de diciembre, musulmanes de varios grupos islámicos formaron una línea humana para impedir que los cristianos entraran en su lugar de oración en el pueblo de Grand Cikarang, Java Occidental. Se trata de la tercera intervención de este tipo: la primera fue el 30 de octubre (entró en vigor la prohibición local de los servicios); la segunda, el 7 de diciembre (los cristianos se desviaron a través de los arrozales, pero fueron empujados por los residentes musulmanes). Los videos muestran a la policía observando mientras los manifestantes gritaban "Allahu Akbar" y hacían comentarios anticristianos mientras empujaban a los fieles. Pancartas leían: "Nosotros, los residentes musulmanes... rechazamos firmemente la construcción de casas ilegales". Un cristiano dijo: "El párroco Taripar Simanjuntak afirmó que la congregación llevaba siete años celebrando allí su culto pacíficamente".

Países Bajos: el 10 de diciembre apareció un video que mostraba a una gran multitud de musulmanes, entre humo y cánticos, asediando la catedral de San Martín (Dom Church) de Utrecht. El posteo que lo acompaña dice:

"Una masa musulmana asedia la catedral de San Martín al grito de 'Allahu Akbar'...". Esto es sólo el tráiler. ¿Qué cree que pasará cuando sean mayoría?".

Kurdistán/Irak: según un informe del 16 de diciembre, aproximadamente 40 tumbas de un cementerio cristiano de Shaqlawa (ciudad de mayoría cristiana) fueron destrozadas, vandalizadas y profanadas, incluyendo el abuso de cadáveres recientes. Esto ocurrió menos de dos semanas después de un ataque similar el 6 de diciembre, en Armota (distrito de Koy Sanjaq), donde otro cementerio cristiano fue profanado con tumbas descubiertas y lápidas destruidas.

Líbano: "El cementerio de la iglesia de Santa Catalina en Nfayseh, Akkar, en el norte de Líbano, en la frontera con Siria, fue profanado poco después de Navidad", según un informe de finales de diciembre: "Se ha abierto una investigación".

Italia: según un reporte del 5 de diciembre, dos iglesias católicas fueron profanadas en Roma en el plazo de una semana. El 25 de noviembre, unos vándalos de identidad desconocida entraron en la Parroquia de San Nicolás de Bari en Ostia, dejando excrementos humanos en varios lugares, incluido el altar -"lugar reservado al Sacrificio Eucarístico"-. La diócesis de Roma lo describió como "un acto sacrílego muy grave e incalificable". Días después, se encontraron orina y excrementos humanos en múltiples rincones, incluido el altar de una capilla católica de la estación de tren de Termini. El padre Domenico Monteforte, rector, señaló: "Para muchos, la iglesia es un refugio... Luego, por desgracia, están los que no respetan la santidad del lugar". Desecar iglesias y objetos cristianos con heces y orina es una antigua tradición islámica.

Persecución genérica de musulmanes a cristianos

Irán: según un informe del 17 de diciembre, cinco conversos cristianos iraníes fueron condenados a un total combinado de más de 50 años de prisión, después de que cargos basados en confesiones forzadas, extraídas bajo coacción, fueran confirmados en los tribunales. Entre ellos se encuentra una conversa gravemente enferma que se rompió la columna vertebral mientras estaba encarcelada en la prisión de Evin. El artículo destaca este hecho como parte de la represión iraní contra los cristianos conversos, con sentencias de cárcel que superan los 280 años y detenciones que casi se duplican.

Sudán: el médico cristiano Yagoub Jibril Glademea fue detenido por las autoridades durante tres días (del 7 al 10 de diciembre) en la oficina del Registro Civil de Ad Damazin. Tras ser "expuesto" como cristiano por su documento de identidad, un agente de la célula de seguridad se molestó y preguntó "por qué era cristiano". Yagoub fue detenido para ser interrogado y luego encarcelado. Se le negaron las visitas familiares y finalmente fue puesto en libertad la noche del 10 de diciembre.

Reino Unido: el 1 de diciembre, un ciudadano de Sri Lanka, identificado únicamente como "YA", apeló con éxito la denegación de su solicitud de asilo por parte del Ministerio del Interior del Reino Unido. Había sido detenido en relación con los atentados del Domingo de Resurrección de 2019 (atentados suicidas reivindicados por el Estado Islámico contra iglesias y hoteles cristianos en los que murieron 269 personas, entre ellas ciudadanos británicos). No obstante, Reino Unido estudia concederle asilo.

Pakistán: el 9 de diciembre, el Tribunal Superior de Islamabad dictó dos decisiones emblemáticas en peticiones del Centro para el Estado de Derecho de Islamabad y el Movimiento Cristiano Unido de Pakistán, que abordaban la discriminación sistémica y los peligros a los que se enfrentaban los trabajadores sanitarios cristianos. El tribunal prohibió los anuncios de empleo discriminatorios en los que se especificaba "sólo cristianos" para las funciones de saneamiento y recogida de basuras, exigiendo en su lugar el término neutro "civil". También ordenó la adopción de amplias medidas de seguridad para los limpiadores de alcantarillado -casi todos ellos cristianos-, que incluían equipos de protección, detectores de gas, ventilación, instalaciones de primeros auxilios, circulares gubernamentales para hacer cumplir la ley, iniciativas legislativas sobre derechos, indemnizaciones y seguros, y un informe de aplicación en el plazo de dos meses. Más de 70 trabajadores cristianos han muerto desde 1988 a causa de gases tóxicos. Recientemente Shan Masih y Asif Masih murieron en las alcantarillas de Faisalabad.

Raymond Ibrahim, autor de 'Defenders of the West', 'Sword and Scimitar', 'Crucified Again' y 'The Al Qaeda Reader', es Distinguished Senior Shillman Fellow en el Gatestone Institute y Judith Rosen Friedman Fellow en el Middle East Forum.

© Gatestone Institute