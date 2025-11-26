Irán está construyendo un imperio de misiles, el mundo mira hacia otro lado

26 de noviembre, 2025

Se está prestando poca atención a Irán tras la Guerra de los 12 Días, pero la amenaza que ahora supone está creciendo significativamente. Mientras la atención mundial se ha desplazado a otras crisis, Irán ha estado acelerando su producción de misiles balísticos a la velocidad de la luz. El régimen iraní anuncia con orgullo su fabricación de enormes cantidades de misiles, amplía las líneas de montaje y se jacta abiertamente de su creciente arsenal. Irán no oculta estos avances; alardea de ellos. El régimen, a pesar de una sequía paralizante, parece sentirse envalentonado, fortalecido y decidido.

"La potencia de los misiles de Irán supera hoy con creces la de la Guerra de los 12 Días,", declaró recientemente el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Sus declaraciones fueron reforzadas por el ministro de Defensa, general de brigada Aziz Nasirzadeh, quien afirmó que la industria de defensa no sólo se ha recuperado de la tensión de los tiempos de guerra, sino que ha crecido espectacularmente. "La producción de defensa iraní ha mejorado tanto en cantidad como en calidad en comparación con antes de la guerra de 12 días impuesta por Israel en junio", aseguró, insistiendo en que los nuevos misiles salen ahora de las líneas de producción más rápido que nunca. El gobierno parece creer que tiene impulso, y parece ansioso por demostrarlo.

Algunos políticos y analistas pueden considerar estas declaraciones como un mero deseo de Irán de intimidar a sus adversarios, evitar ataques y mantener su influencia regional. La realidad, sin embargo, es que lo más probable es que la producción de misiles de Irán tenga como objetivo volver a hacer la guerra, ya sea directamente o a través de sus apoderados. El régimen tiene un historial documentado de disparos de sus misiles contra bases militares estadounidenses, contra objetivos en Irak, contra Israel y lanzamiento de misiles contra Qatar. Irán también ha proporcionado misiles balísticos a grupos militantes como los Houthis en Yemen y también ha estado suministrando tecnología de misiles y drones a Rusia para su uso contra Ucrania. Los representantes de Irán han lanzado misiles contra aeropuertos civiles, buques comerciales, ciudades e infraestructuras de toda la región. Cualquiera que interprete esta acumulación como "defensiva" está ignorando décadas de pruebas de lo contrario.

Irán se jacta además de que sus misiles pueden atacar ciudades estadounidenses, capitales europeas y objetivos en todo Oriente Próximo. Las autoridades iraníes siguen insistiendo en su deseo de barrer Israel. Irán parece considerar el desarrollo de misiles como la espina dorsal de su estrategia para compensar las debilidades militares convencionales. Qué pasaría si Irán cargara uno solo de estos misiles con una ojiva nuclear? La ventana para limitar las capacidades de Irán puede estar cerrándose rápidamente.Estados Unidos debería haber dejado que Israel siguiera adelante cuando quisiera, después de que la administración Trump eliminara tres de las plantas nucleares de Irán: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sabe lo que hace.

Occidente haría bien en volver a poner sobre la mesa una opción militar creíble: hacer saber a Irán que la continua expansión de misiles, las amenazas y la proliferación volverán a provocar una respuesta directa y contundente. Esto implicaría identificar estratégicamente e instalaciones implicadas en el desarrollo, ensamblaje, pruebas y distribución de misiles balísticos.

El segundo paso debería incluir sanciones exhaustivas e implacables. Cualquier individuo, corporación, banco extranjero o entidad gubernamental implicada en facilitar el programa de misiles balísticos de Irán podría ser sancionado sin demora. También deberían incluirse los proveedores de materias primas, las redes de transporte, las empresas pantalla y las instituciones financieras que ayuden a Irán a eludir las restricciones. Las sanciones deben aplicarse con penas lo suficientemente severas como para disuadir a otros de ayudar a Irán e incluir la congelación de activos en el extranjero, la prohibición de acceso a los sistemas bancarios mundiales y la imposición de restricciones comerciales totales a cualquier empresa o país que ayude al programa de misiles de Irán.

Quizás el punto de presión económica más importante sea cortar o restringir severamente las ventas de petróleo de Irán para paralizar su capacidad de mantener una rápida producción de misiles. Esto significa aplicar una intensa presión diplomática sobre los principales compradores de Irán para que detengan las importaciones. Cada barril de petróleo iraní vendido directamente financia componentes de misiles, envíos de armas a apoderados, flotas de drones y operaciones desestabilizadoras en toda la región.

Los misiles iraníes no permanecen confinados dentro de las fronteras del país. Se distribuyen a organizaciones militantes que operan lejos del territorio iraní, ampliando el alcance de Teherán. Si Occidente se toma en serio detener la expansión de los misiles iraníes, el desmantelamiento de estas redes de misiles debe formar parte de la estrategia. Cada envío interceptado retrasa las ambiciones de Teherán y debilita su capacidad de irradiar amenazas.

El arsenal de misiles de Irán ya era grande antes de la Guerra de los 12 Días, pero ahora es significativamente mayor, más sofisticado y crece a una velocidad sin precedentes. La confianza y la agresividad del régimen aumentan paralelamente a su capacidad de producción. Es importante actuar antes de que los misiles iraníes remodelen el panorama geopolítico de un modo que podría ser difícil de revertir. Detener esta expansión requiere combinar una opción militar creíble con sanciones severas, cortando los ingresos petrolíferos del régimen y atacando cada nodo de su red de proliferación. No debe permitirse que Irán se haga más fuerte, más peligroso y más envalentonado. Lo que está en juego es global, afecta a todas las naciones que dependen de un mundo libre y seguro.

Dr. Majid Rafizadeh, es politólogo, analista educado en Harvard y miembro del consejo de Harvard International Review. Es autor de varios libros sobre la política exterior estadounidense. Se le puede localizar en dr.rafizadeh@post.harvard.edu



Siga a Majid Rafizadeh en X (antes Twitter).

© Gatestone Institute