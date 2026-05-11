El Barça se proclama campeón de Liga tras ganar el Clásico al Real Madrid

La plantilla del Barcelona celebra la consecución de la Liga 2025-2026.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 10 de mayo, 2026

(AFP)El Barcelona se aseguró su 29º título de la Liga española tras vencer al Real Madrid por 2-0 en el Clásico del domingo.

Marcus Rashford y Ferran Torres marcaron en la primera parte para ayudar al equipo de Hansi Flick a conquistar la Liga por segundo año consecutivo, mientras que el Madrid se quedó sin trofeo.

El Barça aventajó en 14 puntos al segundo clasificado, los blancos, a falta de tres jornadas para el final.

Esta es la segunda vez que el resultado de la Liga se decide directamente en un Clásico, ya que el Real Madrid, 36 veces campeón, ganó su primer título en 1932 tras empatar con el Barça.

El equipo de Flick se sintió decepcionado al ser eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones por el Atlético de Madrid en abril, pero aún así estaba decidido a celebrarlo por todo lo alto.

"Este título es más especial por ganarlo en casa contra el Madrid, ahora tenemos que disfrutarlo con la afición", dijo a Movistar Frenkie de Jong, centrocampista del Barça.

"Hemos sido el mejor equipo de España -- por supuesto que (también) queremos ganar la Liga de Campeones, ese es el objetivo.

"El año que viene tendremos otra oportunidad".

El Madrid llegó al partido envuelto en el caos, después de que el centrocampista Fede Valverde fuera descartado con una lesión en la cabeza tras una refriega en el campo de entrenamiento con su compañero Aurelien Tchouameni, que fue titular.

El entrenador del Barça, Flick, recibió una mala noticia antes del partido, el fallecimiento de su padre, pero a pesar de ello se sentó en la banda para supervisar el cómodo triunfo de su equipo.

"Ha sido un día duro. Empezó por la mañana y, de verdad, nunca olvidaré este día", dijo Flick a los aficionados sobre el terreno de juego.

"Estoy muy orgulloso de tener un equipo así. Quiero dar las gracias a todos, gracias por todo, gracias por luchar de verdad. Realmente lo aprecio mucho".

El técnico alemán optó por tel enérgico Rashford, cedido por el Manchester United, en la banda derecha en lugar de la estrella juvenil Lamine Yamal, lesionado.

Los catalanes, que sólo necesitaban evitar la derrota, salieron con los ojos bien puestos en el premio y se pusieron con dos goles de ventaja en 18 minutos.

Rashford abrió el marcador con un excelente lanzamiento de falta, colando el balón por la escuadra izquierda desde una posición a 20 metros, a la derecha del centro.

Torres dobló la ventaja de los anfitriones en un exultante Camp Nou, donde los 62.000 espectadores disfrutaron del primer Clásico desde la reapertura del estadio.

Dani Olmo realizó un inteligente taconazo para que Torres irrumpiera en el área y batiera a Thibaut Courtois.

Gonzalo García, que jugó en lugar del lesionado Kylian Mbappé, remató fuera por poco tras una carrera por detrás de la línea defensiva del Barça.

La frustración del Madrid

El técnico Álvaro Arbeloa, que probablemente no seguirá al frente del equipo la próxima temporada, animó al Madrid en la banda y luchó por contener la hemorragia.

Rashford pudo haber añadido el tercero antes del descanso, pero disparó fuera, con Fermín López libre de marca y bien colocado para rematar.

Torres debió marcar al principio de la segunda parte, pero Courtois salvó al internacional español en su carrera.

Jude Bellingham puso el balón en la portería del Barcelona, pero el gol fue anulado por fuera de juego, mientras que Joan García detuvo el disparo de Vinicius Júnior.

Los hinchas del Barça lanzaron pelotas de playa hinchables para burlarse del brasileño por sus ambiciones de Balón de Oro, y disfrutaron del ambiente festivo.

Courtois salvó de suplentes Raphinha, de vuelta después de una lesión, y Robert Lewandowski como Madrid vio el resto del partido sin tomar más daño.

"No podemos decir mucho (a los aficionados), porque entendemos la frustración, su disgusto, lo insatisfechos que tienen que estar con esta temporada", dijo Arbeloa a los periodistas.

"Lo único que podemos hacer es trabajar, mirando hacia el futuro, aprendiendo de todo lo que hemos hecho mal este año, sabiendo que el Real Madrid siempre vuelve".

Los de Flick siguen camino de igualar el récord de 100 puntos en una temporada liguera y pueden ganar todos sus partidos en casa si derrotan al Real Betis en el que resta.

Por su parte, el Madrid, que acaba su segunda temporada consecutiva sin títulos importantes, se enfrenta a una remodelación estival en la que el ex entrenador José Mourinho podría regresar.

Lo que está claro es que por ahora el presidente Florentino Pérez no parece encontrar la solución para acabar con el dominio doméstico del Barça de Flick.