Cómo paga la UE a los principales medios de comunicación para que promuevan su discurso

14 de septiembre, 2025

El liderazgo no electo de la evidentemente corrupta Unión Europea (UE) paga ahora a los principales medios de comunicación para que promuevan las agendas de sus élites. Al parecer, la UE ha gastado hasta 1.000 millones de euros sólo durante la última década en este proceso, según un reciente informe, Brussels's media machine: European media funding and the shaping of public discourse, elaborado por Thomas Fazi, del think tank europeo MCC Brussels.

Enmarcando los proyectos como "lucha contra la desinformación" y "promoción de la integración europea", la UE ha estado malgastando el dinero de los contribuyentes, estimado en 80 millones de euros anuales, a "proyectos de medios de comunicación", sin incluir la financiación indirecta, como los contratos publicitarios.

El informe también muestra que la UE dirige un sofisticado "complejo mediático" a través del cual consigue dar forma a las narrativas mediáticas sobre sí misma y sus agendas.

Según el informe de Fazi

"La Comisión Europea -sólo a través de su programa de Asociaciones Periodísticas, con un presupuesto acumulado cercano a los 50 millones de euros hasta la fecha- supervisa un vasto ecosistema de 'colaboraciones' mediáticas de la UE. A lo largo de los años, estas asociaciones han incluido cientos de proyectos, desde campañas promocionales proeuropeas hasta cuestionables iniciativas de "periodismo de investigación" y amplias iniciativas de "lucha contra las fake news". Y eso sin contar las campañas publicitarias financiadas a través del programa de Medidas de Información para la Política de Cohesión de la UE (IMREG), por valor de 40 millones de euros hasta la fecha..."

"Aún más preocupante es el papel central desempeñado por las grandes cadenas públicas europeas en este proceso. Estos proyectos demuestran que no se trata de colaboraciones puntuales, sino de una relación semiestructural en evolución entre las instituciones de la UE y las redes de medios públicos".

La Comisión Europea, al parecer, ha pagado literalmente a casi todo y a todos en el mundo de los medios de comunicación -- lo que significa que todos, desde las agencias de noticias a los medios de comunicación, las emisoras públicas y otras organizaciones de medios, se sientan en el bolsillo de la Comisión Europea en mayor o menor medida. Algunos ejemplos:

Entre las agencias de noticias -de las que dependen prácticamente todos los medios de comunicación para informar- la Comisión Europea ha pagado dinero a las siguientes: Agence France-Presse ha recibido 7 millones de euros de la UE; ANSA (Italia), 5,6 millones de euros; Deutsche Presse-Agentur (Alemania), 3,2 millones de euros; Agencia EFE (España), 2 millones de euros; Associated Press (AP), 1 millón de euros; Lusa News Agency (Portugal), 200.000 euros; Polish Press Agency, 500.000 euros; y Athens News Agency, 600.000 euros.

Una selección de medios de comunicación también parecen estar siendo sobornados por la Comisión Europea: Euronews (paneuropeo), 230 millones de euros; ARTE (Francia), 26 millones de euros; Euractiv (paneuropeo), 6 millones de euros; Gazeta Wyborcza (Polonia), 105.000 euros; 444.hu (Hungría), 1,1 millones de euros; France TV (Francia), 400.000 euros; GEDI Gruppo Editoriale (Italia), 190.000 euros; ZDF (Alemania), 500.000 euros; y Bayerischer Rundfunk (Alemania), 600.000 euros.

Las cadenas públicas han recibido lo siguiente: Deutsche Welle (Alemania), 35 millones de euros; France Médias Monde, 16,5 millones de euros; France Télévisions , 1 millón de euros; RAI Radiotelevisione italiana (Italia), 2 millones de euros; RTBF (Bélgica), 675 000 euros; RTP (Portugal), 1,5 millones; Estonian Public Broadcasting, ERR, 1 millón de euros; RTVE (España), 770.000 euros; ERR (Estonia), 1 millón de euros; y TV2 (Dinamarca) 900.000 euros.

Organizaciones de medios de comunicación como Reporteros sin Fronteras (Francia) y Journalismfund Europe (Bélgica) han recibido 5,7 y 2,6 millones de euros, respectivamente. Una organización holandesa que se autodenomina independiente, Bellingcat, ha percibido 440.000 euros.

Estos abundantes ejemplos de medios de comunicación y organizaciones de noticias son sólo los de países de la UE. Sin embargo, la alianza también está llevando a cabo una operación de influencia a gran escala fuera de su territorio, por supuesto bajo las benignas palabras propagandísticas de "apoyo a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación", como si la UE supiera lo más mínimo sobre libertad y pluralismo. Los proyectos se han centrado especialmente en los medios de comunicación de Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Rusia, Bielorrusia y los Balcanes occidentales.

No hay nada transparente en ninguna de estas financiaciones. Según el informe, es opaca y difícil de descubrir. Sin embargo, tiene sentido que la UE intente encubrir en la medida de lo posible su propio tráfico de influencias.

El informe concluye:

El sistema de financiación de los medios de comunicación de la UE, en constante expansión, crea dependencias financieras, incentiva la conformidad narrativa y fomenta un ecosistema en el que se margina a las voces disidentes, todo ello bajo los virtuosos estandartes de la "lucha contra la desinformación", la "promoción de los valores europeos" y la "construcción de una esfera pública europea".

"El grado de enredo institucional entre los organismos de la UE y los principales actores de los medios de comunicación -desde las emisoras públicas hasta las agencias de noticias y los medios de comunicación en línea- no puede considerarse inofensivo o incidental. Constituye un conflicto de intereses sistémico que compromete la capacidad de los medios de comunicación para funcionar como pilar independiente de la democracia. Incluso en ausencia de interferencias editoriales directas, la dependencia estructural de las subvenciones y contratos de la UE es suficiente para ejercer un efecto amedrentador sobre la información crítica y fomentar una alineación reflexiva con las posiciones oficiales de la UE".

Lamentablemente, la UE parece ser un régimen profundamente corrupto y antidemocrático, que se aferra desesperadamente al poder mediante el tráfico de influencias y la imposición de una férrea censura. Cientos de millones de europeos siguen soportando estas tácticas. ¿Cuándo despertarán, por favor?

© Gatestone Institute.