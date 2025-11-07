Liberar el poder de la energía de fusión ilimitada

7 de noviembre, 2025

El año 2026 bien podría ver cómo las fuerzas geopolíticas emergentes se alían con inversiones multimillonarias para desatar finalmente el poder de la energía de fusión ilimitada.

Sigamos ese camino.

El presidente Donald J. Trump reconoce ahora que el papel de la inteligencia artificial (IA) bien puede determinar el futuro de las naciones y las superpotencias de una manera que rivalice con las armas nucleares.

La Casa Blanca se ha centrado como un láser en el papel de la IA, y por eso acaba de anunciar que el fabricante de chips Nvidia construirá superordenadores de IA para el Departamento de Energía de Estados Unidos con unos 500.000 millones de dólares sobre la mesa. (Fuimos a la Luna por 20.000 millones de dólares).

Esta inversión creará para Estados Unidos siete nuevos superordenadores, que se desatarán en desafíos que van desde el avance de ordenadores cuánticos superrápidos de próxima generación hasta centrarse en la mejor manera de desbloquear la única fuente de energía que puede proporcionar a esos potentes centros de datos de IA toda la electricidad que necesitarán jamás: la fusión.

Es un reconocimiento de que el pleno potencial de la IA nunca se hará realidad sin la enorme cantidad de electricidad necesaria para mantener esos centros de datos en línea, alimentados y produciendo los avances que esta tecnología es capaz de lograr.

No es de extrañar que los chinos estén dedicando considerables recursos a convertirse en el país pionero de esta tecnología. Sin embargo, ahora están empezando a darse cuenta de que Estados Unidos no está dormido en el interruptor y que la Administración Trump no tiene intención de ser un segundón.

Nuestro compromiso nacional es ahora evidente por lo que Trump está diciendo con respecto a la urgencia de la investigación de la energía de fusión. Claramente lo considera uno de sus pilares para el liderazgo estadounidense. En un reciente post en las redes sociales, Trump se empeñó en citar un texto reciente, escribiendo:

"Chris Wright: 'Un antiguo científico del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley ganó el Premio Nobel de Física por su trabajo en física cuántica. La computación cuántica, junto con la IA y la Fusión, son los tres esfuerzos científicos emblemáticos de Trump. Trump 47 acumula su primer Premio Nobel!!'"

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang observó:

"Poner el peso de la nación detrás del crecimiento pro-energía cambió completamente el juego.... Si esto no hubiera ocurrido, podríamos haber estado en una mala situación, y quiero dar las gracias al presidente Trump por ello."

Tuvo que venir la Unión Soviética para volver a despertar la destreza tecnológica de Estados Unidos con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite del mundo. Nosotros respondimos poniendo estadounidenses en la Luna. Trump no está esperando un "momento Sputnik" para garantizar que Estados Unidos alcance el objetivo de una energía de fusión sostenida e ilimitada. Requiere visión, compromiso, dólares y el reconocimiento de que el futuro del excepcionalismo estadounidense pasa por alimentar centros de datos donde la IA está definiendo el futuro.

Lawrence Kadish forma parte del Consejo de Gobernadores del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute