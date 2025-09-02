Qatar no parece interesado en ningún acuerdo que ponga fin al Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza: lo que dice Qatar en árabe

2 de septiembre, 2025

Mientras Estados Unidos y otros países occidentales siguen confiando en Qatar para negociar un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, altos periodistas qataríes afiliados a los medios de comunicación estatales de Qatar siguen alabando al grupo terrorista palestino Hamás, respaldado por Irán, e incluso piden que Hamás secuestre a más israelíes.

Qatar, que desde hace tiempo apoya a Hamás y actualmente acoge a sus dirigentes en Doha, ya utiliza su imperio televisivo Al Yazira como altavoz de Hamás y otros grupos terroristas islamistas. Desde el comienzo de la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque del 7 de octubre de 2023 dirigido por Hamás contra Israel, Al-Jazeera -en árabe- ha estado proporcionando una plataforma a los dirigentes de Hamás para alabar la masacre de israelíes.

El 7 de octubre de 2023, varios dirigentes de Hamás con sede en Qatar aparecieron en un vídeo viendo la cobertura de la masacre. Los dirigentes de Hamás interpretaron la "Postración de gratitud".

Al-Jazeera, además, se ha convertido en el portavoz oficial del brazo armado de Hamás, Izaddin al-Qassam. Desde el comienzo de la guerra de Gaza, Al-Jazeera ha estado emitiendo imágenes "exclusivas" de los ataques de Hamás contra soldados israelíes en la Franja de Gaza. Al-Jazeera es, como era de esperar, el único canal en el que confía Hamás.

El 26 de agosto, por ejemplo, Al Yazira publicó un videoclip en X, que describió como:

"Imágenes obtenidas por Al Jazeera muestran un aspecto de la compleja emboscada llevada a cabo por las Brigadas Qassam, y en ellas se afirmaba que tenía como objetivo una fuerza de ocupación... que se saldó con 5 soldados muertos y unos 20 heridos,en la zona agrícola de Beit Hanoun, al norte de la Franja de Gaza."

Al-Jazeera lleva emitiendo vídeos similares de Hamás desde el comienzo de la guerra. Es el único medio de comunicación que "obtiene" regularmente filmaciones exclusivas del grupo terrorista.

Del mismo modo, el periódico qatarí al-Sharq es propiedad del Emirato y su portavoz. El redactor jefe de al-Sharq, Jaber al-Harmi, es evidentemente un gran admirador de Hamás. Mientras el Gobierno qatarí afirma ante la Administración Trump que está trabajando para liberar a los 50 rehenes israelíes retenidos por Hamás y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza, al-Harmi, estrechamente asociado con la cúpula qatarí, está pidiendo el secuestro de más israelíes -a quienes, por cierto, describió como "ratas".

Comentando un intento fallido de Hamás de secuestrar a soldados israelíes en la Franja de Gaza a principios de este mes, al-Harmi publicó en X:

"Si esta vez no se consigue el éxito en la captura de soldados sionistas a manos de los héroes de las Brigadas de Hamás, entonces el segundo, el tercero y el cuarto intento tendrán éxito, si Dios quiere, añadiendo nuevas ratas al recuento en poder de los héroes de las Brigadas [de Hamás].

En el intento de hoy, los héroes de Al-Qassam [el ala militar de Hamás], durante una operación cualitativa de asalto a un nuevo emplazamiento militar [israelí] establecido en Rafah, enviaron a varios soldados sionistas al infierno, un destino miserable, mientras que otros fueron enviados al tormento mundano con discapacidades y minusvalías permanentes, y otros a instituciones mentales y psicológicas. Benditas sean las manos de los héroes.

Y que las manos de los viles parias criminales queden paralizadas".

En otra publicación en las redes sociales, al-Harmi compartió un vídeo de Al-Jazeera en el que se explicaba que Israel está destinado a desaparecer:

"Juro que la entidad sionista desaparecerá inevitablemente. Por mucho que se la reviva con cobertura diplomática, apoyo político y suministros militares, esta entidad tiene una vida limitada. Su fin está cerca, muy cerca".



El 14 de julio de 2025, al-Harmi escribió:

"Cada centímetro de Gaza se ha convertido en emboscadas a la caza de los soldados de la ocupación. No hay lugar en Gaza seguro para los sionistas.. Salir de Gaza no es como entrar en ella.. Aunque se fortalezcan con tanques, se escondan detrás de vehículos blindados y estén fuertemente armados.. nunca estarán lejos de los cohetes Yassin, los francotiradores Qassam, los explosivos de las Brigadas Qassam y las facciones de la resistencia".

A principios de año, el redactor jefe qatarí también se burló de los israelíes que huyen a refugios para esconderse de los cohetes: "Los colonos huyen como ratas a los refugios ante la llegada de los benditos cohetes Qassam."

El 21 de abril de 2025, escribió:

"Al-Qassam... a los sionistas:



"Rompimos su espada en un día de gloria. La promesa de Dios fue repetida por el mártir...



"Cosecharé sus cabezas en el Día del Juicio Final".

Durante el mismo mes, al-Harmi evocó un hadiz (dichos o narraciones del profeta Mahoma) en el que deseaba la muerte de los judíos:

"Estamos seguros de que la Hora del Juicio no llegará hasta que luchemos contra los judíos y los matemos. No sentimos desesperación ni desesperanza, a pesar de todo el dolor, las heridas y el derramamiento de sangre".

Al-Harmi se refería al siguiente hadiz, que también se cita en la firma de Hamás de 1988:

"La última hora no llegará a menos que los musulmanes luchen contra los judíos y los musulmanes los maten hasta que los judíos se escondan detrás de una piedra o un árbol y una piedra o un árbol diga: Oh musulmanes, oh Abdulla [siervo de Allah ] , hay un judío detrás de mí; vengan y mátenlo; pero el árbol Gharqad no diría, porque es el árbol de los judíos."

Según el Middle East Media Research Institute (MEMRI):

"Las opiniones de Al-Harmi sobre Israel y los judíos están alineadas con la ideología extremista de Hamás y reflejan su apoyo sin reservas a este movimiento y a su terror contra los israelíes, apoyo que también expresa el Estado qatarí". Sólo un día después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en el que fueron asesinados unos 1.200 israelíes y 251 fueron secuestrados en Gaza, Al-Harmi elogió la operación, haciéndose eco del sentir de otras figuras mediáticas qataríes. Desde entonces, ha reiterado con frecuencia sus elogios al ataque y a Hamás y sus dirigentes.

"En un artículo del 8 de octubre de 2023 en Al-Sharq, Al-Harmi describió el ataque como una 'operación heroica' que ha cambiado las reglas del juego y ha marcado el comienzo de 'una nueva fase en la confrontación militar' antes de 'la liberación completa del suelo palestino'."

MEMRI señala que otras declaraciones de al-Harmi contenían motivos adicionales de antisemitismo árabe: como descripciones de los judíos como asesinos de profetas y rompedores del pacto.

En un post del 2 de abril de 2025, Al-Harmi escribió:

"Todo lo que los judíos sionistas están haciendo en Palestina, en Gaza y en Cisjordania es concebible, pues son asesinos de profetas. Además, mataron a los profetas de las formas más criminales, como en el caso del profeta de Alá, Zacarías, a quien cortaron con una sierra. Así que, ¿qué esperaban de ellos?"





En un post del 6 de noviembre de 2023, escribió:

"Los hijos de Israel mataron o mintieron a cada profeta o mensajero que [Alá] les envió. Si así [se comportaron] con Alá, ¡¿cómo puede ser diferente con los seres humanos?! Llevan a cabo crímenes bárbaros, han ocupado lugares sagrados y usurpado tierras, y no respetan los acuerdos. Sin embargo, los árabes... no aprenden de la historia".

Si Qatar quisiera realmente poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, sus representantes y propagandistas no estarían pidiendo a Hamás que secuestrara a más israelíes.

Si Qatar realmente quisiera lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza, podría hacerlo amenazando con detener o deportar a los dirigentes de Hamás que viven en Doha o confiscando sus activos financieros.

Qatar, sin embargo, no parece estar interesado en ningún acuerdo que ponga fin al Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. Desde 2007, cuando Hamás se hizo con el control de la Franja de Gaza, Qatar ha invertido cientos de millones de dólares en reforzar al grupo terrorista y ayudarle a estrechar su control sobre los dos millones de palestinos que viven allí. Es hora de que los líderes mundiales escuchen lo que los qataríes dicen en árabe, no lo que oyen de ellos en reuniones a puerta cerrada en inglés.

Bassam Tawil es un árabe musulmán afincado en Oriente Medio. Su trabajo es posible gracias a la generosa donación de un par de donantes que desean permanecer en el anonimato. Gatestone les está muy agradecido.





© Gatestone Institute