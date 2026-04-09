BTS vuelve al mundo con una gira histórica que aterriza en América Latina

Una chica posa frente a un cartel de la banda de K-pop BTS AFP

Publicado por Diane Hernández 9 de abril, 2026

Las megaestrellas del k-pop BTS iniciaron este jueves una esperada gira mundial que los llevará por Asia, Norteamérica, Europa y América Latina, consolidando su regreso tras casi cuatro años de pausa. El tour, que contempla 85 presentaciones en 34 ciudades, llega impulsado por el éxito global de su nuevo álbum ARIRANG y por un multitudinario concierto de regreso en Seúl.

El grupo, considerado una de las bandas más influyentes del mundo, hará escala en ciudades clave de Latinoamérica como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, además de presentarse en Madrid, ampliando su conexión con audiencias globales.

"Queremos encontrarnos con el público de todo el mundo lo antes posible", expresó Jin, uno de sus integrantes en una entrevista recogida por la AFP. "Esta es nuestra primera gira mundial en mucho tiempo y queremos experimentar la cultura y la energía de cada región".

Un inicio teñido de púrpura

El tour arranca oficialmente con tres conciertos los días 9, 11 y 12 de abril en Goyang, ciudad natal del líder RM, situada a unos 15 kilómetros al norte de la capital surcoreana. Se espera la asistencia de unas 40.000 personas por noche.

La ciudad se preparó para la ocasión con una ambientación especial: lugares emblemáticos como el Parque del Lago Ilsan fueron iluminados de púrpura, color representativo del grupo. A pesar de la lluvia, cientos de fans, muchos vestidos con ese mismo tono, aguardaban desde temprano en las inmediaciones del estadio.

Un regreso que rompe récords

El regreso de BTS se concretó en marzo pasado con un concierto en la plaza Gwanghwamun, frente al histórico Palacio de Gyeongbokgung, que reunió a cerca de 100.000 personas. La transmisión del evento a través de Netflix alcanzó 18,4 millones de espectadores a nivel mundial.

Tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los siete miembros volvieron a reunirse sobre el escenario, desafiando una tendencia habitual en la industria del k-pop, donde muchos grupos no logran retomar su actividad tras este periodo.

'ARIRANG': un nuevo capítulo artístico

El nuevo álbum ARIRANG, presentado en la víspera del primer concierto, refleja una evolución artística del grupo. Inspirado en una canción folclórica tradicional coreana que simboliza la nostalgia y la separación, el disco busca explorar temáticas más profundas.

Según el autor Kim Jeong-seob, especialista en cultura del entretenimiento, BTS se adentra ahora en una etapa más reflexiva, abordando cuestiones personales y globales. "Podría ser el inicio de un nuevo capítulo en el que temas como los conflictos internacionales o las tensiones culturales influyan en su música", explicó según la AFP.