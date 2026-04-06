'Super Mario Galaxy: La película' arrasa en taquilla y firma el mayor estreno del año

Publicado por Diane Hernández 6 de abril, 2026

La nueva entrega del universo Nintendo, Super Mario Galaxy: La película, se ha convertido en el fenómeno cinematográfico del momento tras lograr una recaudación global de 372 millones de dólares en su primer fin de semana, según datos de Box Office Mojo. La cifra la sitúa como el estreno más exitoso de 2026 hasta la fecha y confirma el tirón internacional de la franquicia.

Del total, 190,1 millones proceden de Estados Unidos y Canadá, mientras que otros 182,4 millones se han recaudado en más de 80 países, reflejando un éxito prácticamente global. La cinta, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, cuenta con un reparto de voces encabezado por Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black, que repiten en los papeles principales.

Récords y consolidación de la franquicia

El estreno no solo ha sido masivo, sino también histórico. Según The Hollywood Reporter, la película se sitúa como el quinto mejor debut de la historia para una cinta de animación y el cuarto mayor lanzamiento de un estudio de Hollywood, solo por detrás de títulos como Zootrópolis 2, Moana 2 y la primera entrega de Super Mario Bros: La película.

Con este resultado, la saga logra además un hito inédito: se convierte en la única franquicia animada basada en videojuegos con dos películas que superan los 350 millones de dólares en su estreno. La primera entrega, lanzada en 2023, debutó con 375 millones y terminó alcanzando los 1.300 millones a nivel mundial.