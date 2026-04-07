Pershing Square lanza una oferta pública de adquisición por Universal Music

Publicado por Williams Perdomo 7 de abril, 2026

El fondo de cobertura estadounidense Pershing Square, liderado por el inversor activista Bill Ackman, anunció este martes que ofreció comprar Universal Music Group mediante una fusión.

Pershing Square afirmó que su oferta a los accionistas de Universal incluía 10.900 millones de dólares en efectivo, o 5,05 euros por acción, más 0,77 acciones de la nueva entidad por cada acción de UMG.

Según cálculos de la AFP, la empresa fusionada contaría con una plantilla de artistas de primer nivel, entre los que se incluyen Taylor Swift, The Weeknd y Lady Gaga.

Tras la fusión con Pershing Square SPARC Holdings, una empresa de adquisiciones, la nueva entidad cotizaría en la Bolsa de Nueva York.

Pershing Square espera cerrar el acuerdo a finales de 2026.

"El precio de las acciones de UMG se ha estancado debido a una combinación de problemas que no están relacionados con el rendimiento de su negocio musical", dijo Ackman en un comunicado.

La compañía señaló la incertidumbre sobre los planes del conglomerado francés Bolloré para su participación del 18% en Universal, el retraso en la salida a bolsa en el mercado bursátil estadounidense y la "subutilización del balance de UMG" como algunas de las preocupaciones que han frenado el rendimiento de las acciones.