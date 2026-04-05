En plena polémica por Kanye West, Pepsi y Diageo retiran su patrocinio del Wireless Festival en Reino Unido

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de abril, 2026

La contratación del artista Kanye West como cabeza de cartel del Wireless Festival sigue generando turbulencia en el Reino Unido. Este domingo, los gigantes de la industria de bebidas Pepsi y Diageo anunciaron la retirada de su patrocinio al evento, en medio de una creciente ola de críticas por la presencia del rapero estadounidense, quien ha sido condenado en reiteradas ocasiones por comentarios antisemitas.

A pesar de que la polémica ha ido in crescendo en las últimas semanas, Pepsi fue escueta en su comunicado citado por Sky News: "Pepsi ha decidido retirar su patrocinio del Wireless Festival”.

Diageo, empresa propietaria de marcas como Johnnie Walker y Captain Morgan, también anunció su salida el domingo por la noche y un portavoz declaró. "Hemos informado a los organizadores de nuestras preocupaciones y, tal como están las cosas, Diageo no patrocinará el Wireless Festival 2026”.

Ninguna de las dos empresas mencionó explícitamente a West como razón de su retirada, pero la declaración de Diageo fue sugerente.

El festival, previsto para julio en el Finsbury Park de Londres, tiene a West como cabeza de cartel durante las tres noches del evento. Será su primera actuación en suelo británico desde que encabezó el cartel de Glastonbury en 2015.

Starmer y la clase política británica critican la inclusión de West

La polémica trascendió el ámbito empresarial cuando el primer ministro Keir Starmer calificó de "profundamente preocupante" la contratación del artista "a pesar de sus anteriores comentarios antisemitas y su celebración del nazismo". El primer ministro británico fue claro: "El antisemitismo en cualquier forma es abominable y debe ser confrontado con claridad y firmeza dondequiera que aparezca”.

Mientras tanto, Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, fue más allá y pidió al gobierno británico la prohibición de la entrada de West al Reino Unido, instando a la ministra del Interior Shabana Mahmood a actuar. Sky News informó que el Ministerio del Interior aún no ha recibido ninguna solicitud formal de entrada del artista.

El gran regreso de West y la polémica

La contratación se produce en un gran momento para West, cuya carrera está en pleno resurgimiento tras la controversia antisemita. A principios de abril, el rapero llenó el SoFi Stadium de Los Ángeles con más de 80.000 personas en su regreso a los escenarios estadounidenses, en un espectáculo que incluyó un escenario esférico giratorio de 360 grados. El regreso de Ye reactivó su valor comercial y, además, pareció mermar su controvertido historial de comentarios antisemitas y pronazis.

En los últimos años, West ha acumulado una larga lista de polémicas: sus publicaciones en ‘X’ que le valieron múltiples suspensiones de la plataforma, un anuncio en la Super Bowl que dirigía a los usuarios a una camiseta con una esvástica, y una canción titulada Heil Hitler. En 2022, Adidas rescindió su contrato con el rapero tras publicar una imagen de una esvástica dentro de una Estrella de David, y posteriormente donó más de $150 millones a grupos contra el odio.

En enero de este año, West publicó un anuncio a página completa en el Wall Street Journal bajo el título "A quienes he lastimado", en el que se disculpó por sus comentarios y escribió: "No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío".

El rapero atribuyó sus arrebatos a un episodio maníaco de cuatro meses ligado a su trastorno bipolar tipo 1. "Perdí el contacto con la realidad. Dije e hice cosas que lamento profundamente", dijo.

Los organizadores del Wireless Festival no han respondido públicamente a las críticas ni a las retiradas de patrocinio, pero el caso parece que se extenderá hasta que se convierta en una cuestión de Estado.