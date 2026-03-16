Jessie Buckley dedica su Óscar a la maternidad: "La primera mujer irlandesa en ganar y justo en el Día de la Madre"

Publicado por Williams Perdomo 16 de marzo, 2026

Jessie Buckley tuvo una noche maravillosa. La actriz irlandesa ganó el premio a mejor actriz en la ceremonia de los Óscar de este domingo 15 de marzo. De esta manera, Buckley, de 36 años, se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar en esta categoría por su interpretación en Hamnet, una reinterpretación de la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes, dirigida por Chloé Zhao.

En el discurso para recibir el galardón, la actriz hizo un homenaje a la maternidad. Celebró recibir el reconocimiento en el Día de la Madre en Irlanda. También agradeció a su marido y al equipo que realizó la película.

"La primera mujer irlandesa en ganar y justo en el Día de la Madre. Parece una especie de alquimia increíble que todas estas cosas coincidan en un día como hoy", dijo Buckley. "A mi hija le salió su primer diente esta semana, y me desperté con ella recostada sobre mi pecho, abrazándome", agregó.

Resaltó que, para ella, es un regalo poder explorar la maternidad a través de la madre que es Agnes (el papel que interpreta), "y luego convertirme en madre". En ese sentido, sostuvo que "recibir este reconocimiento del increíble papel que desempeñan las madres en nuestro mundo en este día es algo que nunca, jamás olvidaré".

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de la pequeña ciudad irlandesa de Killarney rebosaban de orgullo el lunes después de que Jessie Buckley, oriunda de la zona, se convirtiera en la primera irlandesa en ganar un Oscar a la mejor actriz.

El lunes, los escaparates de las tiendas de la calle principal de Killarney amanecieron engalanados con banderas gigantes y carteles que le deseaban suerte a Buckley.

Una imagen de la actriz, ganadora del Oscar y vestida de verde, adorna los carteles del Día de San Patricio para el festival anual del martes, que tradicionalmente da inicio a la temporada turística en la pintoresca ciudad.

La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, también envió el lunes un mensaje de felicitación a Buckley, calificando el hecho de "momento histórico" para el país.