Celia Cruz: cien años de "Azúcar", rebeldía y libertad

Publicado por Diane Hernández 21 de octubre, 2025

Hace cien años, en el barrio habanero de Santos Suárez, nació Celia Caridad Cruz y Alfonso, hija de un fogonero y una ama de casa. Desde niña, su voz parecía anticipar la grandeza que vendría. En medio del bullicio de una familia numerosa, ya destacaba por su claridad, su fuerza y esa chispa que haría de su canto un faro para generaciones.

Celia Cruz -como pasaría a los anales de la historia- no solo se convirtió en la reina de la salsa, sino en un símbolo de identidad, resistencia y esperanza. Su música -una mezcla de alegría desbordante y fuerza indómita- se convirtió en patria cuando la patria misma le fue negada.

Desde el exilio, cada canción era un acto de rebeldía, cada grito de "¡Azúcar!" un desafío al silencio impuesto y una celebración de libertad.

De La Habana para el mundo

Su camino comenzó en los micrófonos del espacio radial Mil Diez, luego brilló en programas como La Corte Suprema del Arte y La hora del té. Ganaba concursos, recogía premios y se imponía con naturalidad, disciplina y talento. En 1948 se unió a Las Mulatas de Fuego, viajando por México y Venezuela, y en 1950 ingresó a La Sonora Matancera, la orquesta más importante de Cuba en esos años.

Con ellos recorrió América Latina, recibiendo el título de la Guarachera de Cuba, y popularizó canciones que hoy son inmortales: 'Caramelos', 'El yerbero moderno', 'Burundanga', 'Cao cao, maní picao'. Su primer disco de oro llegó en Nueva York en 1957, marcando el inicio de una carrera que cruzaría océanos y fronteras.

Exilio y resistencia: la gran pena de Celia

El 1960 trajo consigo la decisión de no regresar a Cuba, y con ella, la distancia forzada de su tierra natal. Su música fue censurada y vetada en la isla, pero su voz nunca se apagó. Cada presentación, cada canción era un recordatorio de que la alegría también es un acto de resistencia, y que el amor por la patria puede expresarse desde cualquier lugar del mundo.

Pero la realidad es que Celia Cruz no pudo volver a su isla amada -por la puerta grande- ni para enterrar y dar el último adiós a su madre. Tampoco pisó sus escenarios, aunque nunca dejara de cantarle.

Se casó con Pedro Knight, trompetista de La Sonora, su compañero inseparable y representante, y colaboró con grandes leyendas como Tito Puente o Willie Colón (entre muchos más), grabando ocho álbumes que consolidaron su influencia en la música latina.

Triunfos y gloria para 'la Guarachera de Cuba' Celia Cruz llevó la salsa a Carnegie Hall, al Yankee Stadium con los Fania All-Stars, y a escenarios de todo el mundo. Su emblemática 'Bemba Colorá' y sus presentaciones en el Madison Square Garden, Tenerife o los Grammy Latinos no solo celebraban la música, sino la identidad de un pueblo exiliado, su resistencia y su alegría.

​Grabó éxitos como 'La vida es un carnaval' y 'La negra tiene tumbao', fusionando la salsa con ritmos urbanos, siempre manteniendo la esencia que la hizo única. Cantó junto a Luciano Pavarotti, Gloria Gaynor y otras grandes voces, y obtuvo 4 Grammy, 5 Grammy Latinos y el prestigioso National Endowment for the Arts.

El legado eterno

Cuando volvió a Cuba en 1990 -a la Base Naval de Guantánamo-, tomó un puñado de tierra que pidió llevar a su ataúd, un gesto simbólico que hablaba de amor y memoria. Su última aparición pública en 2003, cantando 'Yo viviré', dejó claro que su voz trascendería la muerte.

Murió pocos meses después, dejando un legado que sigue vivo en cada acorde, en cada movimiento de cadera y en cada "¡Azúcar!" que resuena en el mundo.

Hoy, cien años después, Celia Cruz sigue siendo la voz que celebra la vida, la alegría y la libertad. Su historia nos recuerda que la música puede ser un acto de resistencia, que la identidad se canta y que, incluso lejos de la tierra natal, se puede mantener viva la esperanza.