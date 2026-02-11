Pinchazo de la NFL y Bad Bunny: la audiencia del Super Bowl cayó por debajo de los niveles de 2025

Publicado por Israel Duro 11 de febrero, 2026

La hora de la verdad echó por tierra las alegres y optimistas previsiones de NBC -la cadena que retransmitió el Super Bowl-, la NFL y quienes pretendían convertir la actuación de Bad Bunny en un ejemplo del éxito de la lucha anti Trump. Con las mediciones oficiales en la mano, el mayor espectáculo deportivo del mundo registró en 2026 unos números inferiores a los de la edición anterior.

Para completar el mal trago, la inesperada competencia del espectáculo alternativo en el medio tiempo de Turning Point USA se ha convertido en un éxito tras juntar a más de seis millones de espectadores para ver el directo y acumula más de 21 millones de visualizaciones en YouTube.

De acuerdo con Nielsen, la victoria de los Seahawks por 29-13 sobre los Pats en la final de la NFL promedió 124,9 millones de espectadores sumando los datos de NBC, la plataforma de streaming Peacock, la plataforma en español Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+.

Una cifra que no es mala, pero empeñada por las proyecciones previas

La cifra, en realidad, no es mala, puesto que supone que es el segundo programa más visto en la historia de EEUU, sólo por detrás de los 127,7 millones de espectadores que vieron a los Philadelphia Eagles vencer a los Kansas City Chiefs por 40-22 en el Super Bowl de 2025 en Fox.

De hecho, el segundo cuarto llegó a alcanzar los 137,8 millones de espectadores, la audiencia máxima más alta en la historia de la televisión estadounidense.

Sin embargo, el globo hinchado por parte de las cadenas interesadas durante todo el lunes asegurando que sus datos prometían un récord absoluto tanto en el partido en sí como para la actuación de Bad Bunny, han caído como un jarro de agua fría y los resultados pueden verse como un pinchazo.

Bad Bunny, por detrás de Kendrick Lamar, Michael Jackson y Usher

En cuanto al medio tiempo, Bad Bunny promedió 128,2 millones de espectadores muy por detrás de los 133,5 millones de Kendrick Lamar en 2025, el más visto de la historia.

Pero el cantante puertorriqueño ni siquiera consiguió entrar en el podio del ránking. El segundo lugar permanecerá en manos de Michael Jackson y sus 133,4 millones de espectadores conseguido en 1993. Una cifra imbatible durante más de dos décadas.

La tercera actuación más vista fue la de Usher, en 2024, que consiguió congregar a 129,3 millones según los datos de Nielsen.

Bad Bunny y el Super Bowl sí batieron récords en español Aunque su espectáculo no consiguió el objetivo de convertirse en el programa más visto del mundo, sí lo logró en el mundo de la televisión en español. Telemundo promedió 3,3 millones de espectadores, lo que lo convirtió en el Super Bowl más visto en la historia de la tv en español en EEUU.



La audiencia de Telemundo alcanzó su punto máximo durante el espectáculo de medio tiempo, con un promedio de 4,8 millones de espectadores, convirtiéndolo en el más visto en la historia de la televisión en español.

El éxito del espectáculo alternativo de TPUSA, ¿un peligro para la NFL?

Frente al regusto amargo que le queda a los organizadores del evento, en especial la NFL, surge la alegría de TPUSA, cuyo espectáculo, organizado en apenas 5 meses tras el anuncio de que Bad Bunny sería el protagonista del medio tiempo, ha logrado unos hitos muy por encima de lo esperado.

Kid Rock y compañía congregaron frente a las pantallas a más de 6 millones de espectadores durante el directo, y ya grabación ya acumula más de 21 millones en estos momentos en YouTube. Unas cifras que evidencian que la NFL sí pudo haber logrado el ansiado récord sin estas deserciones.

El resultado, además abre un nuevo frente, que la NFL debe abordar en primer lugar. La cadena vende los derechos en exclusiva a una cadena televisiva por un alto importe, garantizando una gran audiencia y unos comerciales que valen cada milésima de segundo en oro.

Aunque TPUSA en ningún momento utilizó imágenes del Super Bowl original, sí que aprovechó el mítico evento como gancho a su show. De hecho, su título es The All-American Halftime Show, una clara referencia al evento de la NFL.

¿Una puerta abierta o una respuesta contundente de la NFL?

Los más de 6 millones de personas que dejaron de ver potencialmente el show de la NFL por ver el de TPUSA son un claro perjuicio para la Liga de Fútbol, a lo que hay que sumar las visualizaciones que se siguen acumulando tras el partido. Además, el tema interpretado por Kid Rock fue el número 1 en streaming en EEUU durante la jornada posterior al evento.

Esto podría abrir la puerta a que la propia TPUSA u otras organizaciones traten de utilizar como reclamo el Medio Tiempo para lanzar programas alternativos que hinchen sus cifras y les den notoriedad, en perjuicio del evento original.