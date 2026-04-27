EN VIVO | El petróleo vuelve a subir ante el retroceso en las conversaciones de paz en Oriente Medio

Publicado por Israel Duro 27 de abril, 2026

La cancelación de las negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán han vuelto a provocar que el precio del petróleo suba de nuevo. El barril de Brent sigue ampliamente por encima de los 100 dólares, y, al final de la jornada de las bolsas asiáticas se pagaba a 108 dólares, por 96,62 del West Texas Intermediate.

Mientras que no se están registrando ataques en el Golfo Pérsico, el otro gran frente de la guerra vive jornadas de tensión con las acusaciones mutuas de Israel y Hezbolá de ruptura del alto el fuego en vigor durante las próximas tres semanas. Hasta el momento, ambas partes han intercambiado ataques y un soldado israelí ha perdido la vida en un "incidente".

Las autoridades iraníes han comenzado una ronda de diálogo con sus vecinos, a la vez que con Rusia, con el ministro de Exteriores en Moscú. Donald Trump, por su parte, ha dicho a Teherán que, cuando estén dispuestos a hablar, pueden llamar a Washington.

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04:39 am Irán acusa a las "desmedidas exigencias" de Washington del fracaso de las negociaciones 10:39 27/04/2026 10:39 27/04/2026 "El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos", dijo El canciller iraní, Abás Araqchi, citado por los medios estatales iraníes.



La delegación estadounidense, apuntó, presentó "exigencias excesivas".



El canciller también sostuvo que "el paso seguro por el estrecho de Ormuz es un asunto global importante". Irán mantiene cerrado el estrecho, en una medida que ha prometido sostener mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

04:15 am El ministro de exteriores iraní llega a Rusia para verse con Putin tras una ronda de contactos con los países vecinos y Turquía 10:38 27/04/2026 10:38 27/04/2026 El canciller iraní, Abás Araqchi, llegó el lunes a San Petersburgo, donde tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, informaron varios medios estatales iraníes.

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​Antes de viajar a Rusia, Araqchi estuvo en Omán y en la capital pakistaní, Islamabad, donde debían celebrarse las conversaciones con Estados Unidos. También conversó telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan.

04:05 am El petróleo vuelve a subir tras quedar las negociaciones en el limbo 10:35 27/04/2026 10:35 27/04/2026 Con las negociones entre EEUU e Irán en Pakistán en el limbo, el precio del petróleo volvió a subir, espoleado, además, por el miedo creciente a posible desabastecimientos como consecuencias de la prolongación del conflicto.



El barril de Brent sigue ampliamente por encima de los 100 dólares, y, en la apertura de los mercados europeos, se pagaba a 108 dólares, por 96,62 dólares del West Texas Intermediate.

03:43 am Trump: el intento de asesinato "no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán" 10:33 27/04/2026 10:33 27/04/2026 El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca no lo disuadiría de la guerra con Irán, aunque consideró poco probable que el incidente estuviera vinculado al conflicto.



"Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos", dijo Trump a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el incidente.



Al hablar el domingo en el canal Fox News, Trump describió al agresor como una persona "muy perturbada" y dijo que escribió un manifiesto "muy anticristiano".

03:15 am Netanyahu acusa a Hezbolá de estar, "en la práctica, desmantelando el alto al fuego" 10:28 27/04/2026 10:28 27/04/2026 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que las acciones del grupo terrorista libanés Hezbolá amenazan el alto al fuego en Líbano y prometió actuar con "firmeza".



"Hay que entender que las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego", declaró Netanyahu durante una reunión semanal de su gabinete.



El dirigente aseguró que su país está actuando en "con firmeza" en conformidad con "los acuerdos" alcanzados con Estados Unidos y Líbano y declaró que esto implica "libertad de acción no solo para responder a los ataques, lo cual es obvio, sino también para prevenir amenazas inmediatas e incluso amenazas emergentes".