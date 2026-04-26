Los Magic trepan, los Thunder siguen imparables y los Knicks reviven en los playoffs de la NBA

Publicado por Williams Perdomo 26 de abril, 2026

Los Orlando Magic se adelantaron este sábado 2-1 arriba en su serie ante los Detroit Pistons, mientras los Oklahoma City Thunder casi noquearon a los Phoenix Suns al ponerse 3-0 y los New York Knicks empataron a dos juegos ante los Atlanta Hawks. Los Timberwolves también quedaron a una victoria de liquidar su su serie.

Estas son las escenas de la jornada en la primera ronda de los playoffs de la NBA:

Los Magic trepan

El equipo de Florida hizo respetar el Kia Center al imponerse 113-105 ante un Detroit que inició la serie como amplio favorito, tras terminar en el primer lugar de la Conferencia Este en la fase regular de la liga de baloncesto de Norteamérica.

El escolta Desmond Bane tuvo una tarde inspirada de larga distancia al anotar siete de sus nueve intentos desde la línea de tres y firmar un registro de 25 puntos para los dueños de casa.

Sin embargo, Paolo Banchero fue el jugador de mayor influencia con 25 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias.

Cade Cunningham, en cambio, tuvo una jornada atípica para los Pistons, tras lanzar para una efectividad del 35 por ciento (8/23), con nueve malas entregas, pero liderando la ofensiva de los suyos con 27 puntos.

Un triple suyo con 3:14 minutos por jugar le permitió a Detroit recuperarse de un déficit de 17 puntos y empatar el partido a 104, hasta que el alemán Franz Wagner anotó cinco puntos consecutivos y regresó la calma a Florida.

El lunes, también en el Kia Center, Orlando tendrá la gran oportunidad de ponerse a un partido de avanzar a la siguiente ronda.

Thunder, a un paso de avanzar

Ese día los campeones defensores, los Thunder, tendrán la posibilidad de asegurar su presencia en la próxima fase, gracias a su victoria 121-109 en el Mortgage Matchup Center, hogar de Phoenix, en los playoffs de la Conferencia Oeste.

Shai Gilgeous-Alexander, finalista al premio al Jugador Más Valioso (MVP), se mostró en su máximo nivel. El canadiense estableció una nueva marca personal en playoffs con 42 puntos.

Fue una jornada sumamente efectiva, en la que anotó 15 de sus 18 intentos desde la cancha y 11 de 12 desde la línea de tiros libres.

Los Suns ya no tienen margen de error y deberán ganar los cuatro partidos restantes de la serie para evitar la eliminación. Su camino cuesta arriba comienza el lunes en condición de local.

Knicks arrollan en Atlanta

Los New York Knicks tuvieron su mejor presentación de la postemporada y derrotaron 114-98 a los Atlanta Hawks para igualar la serie 2-2 por la primera ronda de los playoffs en el State Farm Arena (Atlanta).

El cuadro neoyorquino tuvo un estupendo inicio de partido limitando a 20 puntos a los locales en el primer cuarto y anotando 31 en el segundo.

Después de sufrir derrotas consecutivas en el segundo y tercer juego, era imperativo para el equipo dirigido por Mike Brown conseguir la victoria y recuperar ventaja de campo en una serie que ahora se define a tres juegos.

El británico OG Anunoby fue el máximo anotador con 22 puntos mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns aportó un triple doble de 20 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes.

La serie regresará el martes al mítico Madison Square Garden para el quinto juego.