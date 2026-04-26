Colombia: al menos 19 muertos por atentado con bomba

Publicado por Williams Perdomo 26 de abril, 2026

Un ataque con bomba el sábado dejó 19 muertos en el suroeste de Colombia, zona con fuerte presencia guerrillera, a poco más de un mes de que se realicen las elecciones presidenciales, informó este domingo la autoridad forense.

El ataque fue atribuido por el Gobierno a rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. El presidente izquierdista Gustavo Petro se refirió a los disidentes como "terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

En un comunicado publicado en X, Medicina Legal reportó "diecinueve cuerpos". Un saldo anterior había cifrado en 14 el número de víctimas mortales y 38 heridos a causa del ataque en una carretera del departamento del Cauca.

Una fuente de la policía dijo a la AFP que hay personas desaparecidas que los equipos de rescate intentan localizar. Aseguró que tienen dificultades para cifrar las víctimas debido al fuego cruzado con los disidentes en tres estaciones policiales del Cauca.