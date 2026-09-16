México: ¿Quién es 'Paco el Trompas', el principal sospechoso del asesinato de una estudiante española en Morelos?

Publicado por Williams Perdomo 16 de septiembre, 2026

Un hombre vestido de blanco y con una mochila negra fue captado por una cámara de seguridad cercana al lugar donde asesinaron a Claudia Tacoronte, estudiante española de la Universidad de Granada (UGR) que realizaba un intercambio académico en la Universidad del Estado de Morelos.

Las imágenes, reseñada por El Mundo, en las que se observa al individuo huyendo, llevaron a vecinos de la zona a señalarlo como Javier Meléndez, conocido como Paco El Trompas, un delincuente habitual. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han confirmado su identidad, por lo que todas las líneas de investigación continúan abiertas.

Las imágenes que revisan las autoridades

La secuencia de grabaciones que ahora revisan las autoridades comienza horas antes del ataque. En otro punto de Cuautla, un sujeto habría sido captado mientras presuntamente robaba una bicicleta.

Posteriormente, las cámaras ubicadas cerca de la Casa de la Cultura, donde Tacoronte intentó refugiarse tras el ataque, registraron a un individuo que huía del lugar. En ambas grabaciones, el hombre aparece vestido con una camiseta y bermudas blancas, además de llevar una mochila negra.

Medios mexicanos apuntan a que los vecinos habrían reconocido a Paco El Trompas en las imágenes. No obstante, las autoridades no han confirmado que se trate de la misma persona ni que sea el responsable del crimen.