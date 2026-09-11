“No saldrá de los contribuyentes”: Howard Lutnick sobre el dividendo de US$5.000 propuesto por Trump

Publicado por Joaquín Núñez 11 de septiembre, 2026

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que el "dividendo" de 5.000 dólares que Donald Trump anunció en caso de que los republicanos ganen las elecciones de medio término no será financiado con dinero de los contribuyentes. Lutnick realizó la afirmación en una entrevista con NBC News con motivo del aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Durante la primera noche de la Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas, el presidente prometió un “dividendo” de 5.000 dólares para todos los adultos estadounidenses si los republicanos retienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en noviembre.

Dos días después, el presidente reafirmó su promesa en Truth Social: "¡Cuando digo algo, lo digo en serio! El dividendo de 5.000 dólares se hará realidad porque el pueblo de nuestro país se lo merece. VOTA POR LOS REPUBLICANOS".

En este contexto, el secretario de Comercio fue consultado sobre el anuncio de Trump y respondió lo siguiente: "Hay tantas formas en que el presidente Trump puede aprovechar nuestra economía y el increíble valor que tenemos, que puede generar dinero sin recurrir a los impuestos. Y esto es clave. No son impuestos".

"No es dinero de los impuestos. Juntos vamos a llevar a cabo ese plan y vamos a entregar ese dinero a los estadounidenses, y no con el dinero de los contribuyentes”, añadió.

Sin adelantar más detalles, Lutnick mencionó las diferentes formas en que la Administración Trump podría generar ingresos, entre ellas la Trump Platinum Card, un programa que permitiría a extranjeros adinerados pagar 5 millones de dólares al Gobierno estadounidense a cambio de un régimen migratorio especial que les permitiría permanecer en Estados Unidos hasta 270 días al año y sin visas adicionales. El secretario de Comercio sostuvo que más de 100.000 personas están interesadas en el programa, lo que potencialmente representaría unos 500.000 millones de dólares en ingresos si todos concretaran el pago.