Trump endurece su ofensiva comercial contra Canadá con aranceles del 50% y nuevas prohibiciones

Publicado por Carlos Dominguez 15 de septiembre, 2026

La Administración Trump ha elevado de nuevo la presión sobre Canadá en medio de una guerra comercial que tensa la relación entre los dos socios del T-MEC. Desde este martes, una nueva tanda de aranceles del 50% afecta a más de un centenar de productos canadienses, mientras se prepara una prohibición de importación de bebidas alcohólicas, ciertos lácteos y motocicletas de gran cilindrada que entrará en vigor el 29 de septiembre.

Aranceles del 50% para quesos, acero, papel y lanchas

Los nuevos gravámenes se aplican a productos tan diversos como determinados tipos de queso, pieles de animales, lanchas a motor, productos de papel y artículos de acero y aluminio. La lista ampliada incluye también muebles, colchones, carritos de golf, además de algunas lámparas eléctricas, según ha detallado la Casa Blanca.

Con esta medida, Washington suma una nueva capa de presión sobre sectores clave de la economía canadiense, que ya venían sufriendo el impacto de aranceles previos del 50% impuestos en agosto sobre bienes por valor de unos $20.000 millones. Ottawa respondió con contraaranceles de hasta el 50% sobre cerca de 27.600 millones de dólares canadienses (unos $20.000 millones) en productos estadounidenses, que entraron en vigor el 8 de septiembre.

En paralelo, la Administración Trump ha retirado de la lista de gravámenes algunos productos cuyo encarecimiento podía repercutir directamente en los consumidores estadounidenses. Quedan exentos del 50% artículos como el papel higiénico, el cemento, la sal de carretera, ciertos equipos de pesca y el whisky en envases de más de cuatro litros.

Prohibiciones de importación a partir del 29 de septiembre

Más allá de los aranceles, Washington ha anunciado prohibiciones directas de importación que entrarán en vigor a finales de mes. La lista incluye bebidas alcohólicas canadienses (vinos, licores, vodkas, rones, tequilas, mezcales y brandis, entre otros), ciertos productos lácteos como el suero de leche y la melaza de caña, así como motocicletas de más de 800 centímetros cúbicos, incluidas las mopeds.

El sector del alcohol, en particular, teme un impacto directo sobre marcas y destilerías que dependen de la venta en Estados Unidos, mientras que los productores de lácteos ven amenazada una vía de salida clave para subproductos como el suero.