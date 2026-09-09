El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años toca su máximo desde 2023 mientras EEUU aumenta las recompras

Publicado por Joaquín Núñez 9 de septiembre, 2026

El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió este miércoles hasta 4,85%, su nivel más alto desde noviembre de 2023. El movimiento se produjo el mismo día en que el Departamento del Tesoro anunció que triplicará, de 2.000 millones a 6.000 millones de dólares, el monto máximo que puede utilizar para recomprar bonos en una sola operación.

En términos simples, los bonos del Tesoro son una forma en la que el Gobierno de Estados Unidos pide dinero prestado. Los inversores compran esos bonos y reciben un rendimiento a cambio.

El bono a 10 años es uno de los más importantes del mercado y su rendimiento sirve como referencia para otras tasas de interés en Estados Unidos. Por eso, cuando su rendimiento sube, el movimiento puede terminar reflejándose en el costo de préstamos para consumidores y empresas, incluidas las hipotecas.

La nueva operación de recompra del Tesoro se realizará el próximo jueves y estará enfocada en bonos con vencimientos de entre 10 y 20 años. El Gobierno comprará nuevamente títulos que había emitido anteriormente, una operación que busca mejorar las condiciones del mercado de deuda.

En este caso, la medida apunta a aumentar la demanda por estos bonos y contener los rendimientos de largo plazo. Según Mike O’Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading, el efecto podría extenderse también al bono de referencia a 10 años.

"Están recomprando bonos que llevan tiempo en circulación y que representan una parte menor del mercado, pero el Tesoro cree que esto evitará que suban los rendimientos a 20 y 30 años y también ejercerá presión a la baja sobre los rendimientos a 10 años", le dijo O’Rourke a CBS News.

No obstante, O’Rourke cuestionó que la medida sea suficiente para contener los rendimientos de los bonos del Tesoro: "Si se quiere controlar los rendimientos de los bonos del Tesoro, habría que abordar ese problema. En cambio, estamos haciendo ajustes superficiales en la periferia del mercado, y esa no es una solución real".