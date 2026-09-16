México aumenta la presencia militar en Sinaloa ante la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Publicado por Diane Hernández 16 de septiembre, 2026

El Gobierno mexicano anunció un nuevo refuerzo de seguridad en Sinaloa, uno de los estados más afectados por la violencia derivada de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el despliegue de más de 1.800 elementos federales para reforzar las operaciones de seguridad, especialmente en Mazatlán, además de Culiacán y los principales tramos carreteros del estado.

El contingente anunciado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está integrado por 836 elementos de la SSPC y 1.000 efectivos de la Secretaría de Marina, según el comunicado oficial publicado por esa dependencia.

El refuerzo busca incrementar los patrullajes, la vigilancia y la capacidad operativa de las autoridades federales en una entidad donde persisten homicidios, enfrentamientos y otros episodios vinculados a organizaciones criminales.

Defensa envía otros 1.600 militares

Unas horas antes, la Secretaría de la Defensa Nacional había anunciado por separado el despliegue de 1.600 efectivos del Ejército mexicano para reforzar específicamente la seguridad en el municipio de Mazatlán.

De ese total, 1.500 soldados fueron movilizados desde diferentes puntos del país, mientras otros 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales fueron trasladados de inmediato desde Ciudad de México a bordo de una aeronave Boeing B-727 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Según Defensa, esos efectivos se incorporarán a las operaciones que ya desarrollan las autoridades federales, estatales y municipales en Sinaloa.

Tomados en conjunto, los dos anuncios representan un refuerzo de aproximadamente 3.400 efectivos adicionales: más de 1.800 provenientes de la SSPC y Marina y otros 1.600 desplegados por el Ejército.

La disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa Los nuevos despliegues se producen mientras continúa la confrontación entre grupos vinculados a Los Chapitos y Los Mayos, dos de las principales facciones del Cártel de Sinaloa.

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​La escalada de violencia se profundizó después de la captura en Estados Unidos, en julio de 2024, de Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los fundadores históricos del cártel, junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

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​Desde entonces, distintas zonas del estado, particularmente Culiacán y el sur de Sinaloa, han registrado enfrentamientos, asesinatos, desapariciones y ataques relacionados con la pugna criminal.

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​Las propias autoridades federales han mantenido operaciones continuas contra ambas estructuras. En acciones recientes, el Gabinete de Seguridad ha informado de detenciones y aseguramientos de armas, municiones, vehículos, explosivos y drogas en municipios como Culiacán, Escuinapa, Concordia y Mazatlán.

Más de mil detenidos en 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, durante 2026, las operaciones contra la delincuencia organizada en Sinaloa han dejado 1.026 personas detenidas, 2.031 armas de fuego aseguradas y 47,9 toneladas de drogas decomisadas.

Las fuerzas de seguridad también han inhabilitado 672 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la producción de narcóticos, de acuerdo con el balance oficial divulgado junto al nuevo despliegue militar.

A pesar de estos operativos y de la presencia permanente de fuerzas federales, la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad para Sinaloa.

El nuevo envío de efectivos supone otro intento del Gobierno de Claudia Sheinbaum por reforzar el control territorial y reducir la capacidad operativa de los grupos criminales que mantienen activa la disputa dentro del Cártel de Sinaloa.