Publicado por Israel Duro 10 de septiembre, 2026

La inflación mayorista de EE. UU. repuntó más de lo esperado en agosto, según datos de la Administración publicados este jueves, impulsada por el aumento de los costes energéticos —especialmente del gasóleo— durante el mes mientras la guerra de EEUU contra Irán está en plena reescalada. Estas cifras están aumentando la presión sobre los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal, para que suban de nuevo los tipos de interés y combatan el aumento de la inflación.

El Índice de Precios al Productor (IPP) subió un 5,4 % interanual el mes pasado, según informó el Departamento de Trabajo. Esto supuso una aceleración significativa con respecto al aumento del 4,8 % registrado en julio.

En términos intermensuales, el IPP subió un 0,4 %.

El gasóleo se disparó un 24,1 %

Los costes energéticos se dispararon un 4,2 % a lo largo del mes, impulsados notablemente por el coste del gasóleo, que se disparó un 24,1 %, según el informe.

El aumento de los precios en las gasolineras ha afectado a los hogares y las empresas estadounidenses desde que los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán a finales de febrero llevaron a Teherán a bloquear el estrecho de Ormuz en represalia.

Esta vía navegable es una ruta crucial para el tránsito energético mundial, lo que ha hecho subir los costes y ha aumentado la presión sobre los votantes a pocas semanas de las clave elecciones de mitad de legislatura en EE. UU.

El precio del gasóleo, el combustible necesario para el transporte por carretera y la agricultura, se ha disparado hasta alcanzar un nuevo récord en Estados Unidos esta semana. Actualmente se sitúa en una media nacional de 5,98 dólares por galón, lo que supone un aumento significativo con respecto a la media de hace un año, de 3,71 dólares por galón, según la asociación de automovilistas AAA.