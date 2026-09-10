Las ventas de viviendas usadas caen un 2% en agosto y marcan el peor nivel en más de un año

Publicado por Carlos Dominguez 10 de septiembre, 2026

Las ventas de viviendas de segunda mano cayeron un 2% en agosto y se situaron en un ritmo anual estacionalmente ajustado de 3,98 millones de unidades, el nivel más bajo desde junio de 2025, según informó este jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

Hipotecas al 6,67% y menos compradores con financiación

El tipo de interés medio de la hipoteca a 30 años promedió el 6,67% en agosto, frente al 6,54% de julio, según los datos de Freddie Mac.

La subida de los tipos, impulsada por la tensión en los mercados de energía tras la guerra con el régimen iraní y el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, ha encarecido el coste de la financiación justo cuando más familias necesitaban recurrir a préstamos para acceder a una vivienda.

Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, lo resumió con claridad: "Los tipos hipotecarios y las ventas de viviendas van en direcciones opuestas, así que no sorprende un leve descenso de la actividad compradora por los tipos altos".

Precio mediano al alza y el inventario en máximos

El precio mediano de las viviendas vendidas en agosto fue de $429.100, un 1,6% más que hace un año, aunque la subida se moderó respecto a julio.

El informe también reveló que el stock total de viviendas a finales de agosto alcanzó los 1,62 millones de unidades, lo que supone un aumento del 3,2 % respecto a julio y representa una oferta equivalente a 4,9 meses al ritmo actual de ventas —el nivel más alto en más de diez años, según la NAR—.

Yun señaló que esta "amplia" oferta da a los compradores un mayor poder de negociación, a pesar de que los elevados tipos de interés hipotecarios limitan la capacidad de compra de muchos hogares.