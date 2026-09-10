El BCE sube los tipos de interés debido a la inflación por la guerra en Oriente Medio

Publicado por AFP 10 de septiembre, 2026

El Banco Central Europeo (BCE) elevó este jueves sus tasas de interés, hasta el 2,5%, y advirtió que las perspectivas siguen siendo inciertas, lo que mantiene abierta la posibilidad de un nuevo endurecimiento de su política monetaria.

La principal tasa de referencia, la de depósitos, subió en un cuarto de punto porcentual, hasta el 2,5%, su nivel más alto desde marzo de 2025, al término de una reunión de política monetaria celebrada excepcionalmente en Berlín.

Se trata de la segunda subida de tasas este año.

"Las perspectivas siguen siendo muy inciertas, con riesgos orientados al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico", indicó la institución en un comunicado.

El mensaje sugiere que la entidad no descarta una nueva subida de tasas en los próximos meses.

El Brent supera los 100 USD

Tras elevar sus tasas de interés en junio y mantenerlas sin cambios en julio, el BCE enfrenta ahora un repunte de la inflación vinculado al encarecimiento del petróleo provocado por las tensiones entre Washington y Teherán y por el conflicto entre los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudita.

El crudo Brent superó el miércoles los $100 por barril por primera vez desde finales de julio, en medio de las persistentes amenazas sobre el tránsito de energía a través de los estrechos de Bab el Mandeb y Ormuz.

En una zona euro muy dependiente de las importaciones de energía, la inflación alcanzó en agosto el 3,3%, su nivel más elevado en tres años y muy por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles como la energía y los alimentos, se moderó ligeramente hasta el 2,4% interanual.

Al elevar las tasas, el BCE encarece el crédito, lo que frena el consumo y la inversión. El objetivo es ralentizar la demanda para contener el aumento de los precios.

Más inflación en 2027

Para 2026, la institución mantuvo su previsión de inflación en el 3,0%, sin cambios respecto a junio, y elevó la de 2027 al 2,5%, frente al 2,3% estimado anteriormente.

Asimismo, mejoró ligeramente su previsión de crecimiento para este año, hasta el 0,9 % frente al 0,8 % anterior, después de que Alemania, la principal economía europea, obtuviera resultados mejores de lo esperado en el primer semestre.

Estas previsiones refuerzan la idea de que una nueva subida de tasas no comprometería de forma excesiva la actividad económica.

"El Consejo de Gobierno sigue abierto a un nuevo endurecimiento monetario, cuya probabilidad parece ahora considerablemente mayor, incluso si los precios de la energía se estabilizan respecto a los niveles observados esta semana", comentó Kamil Kovar, analista de Moody's Analytics.