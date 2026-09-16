Hermann Tertsch recibe el Premio Emilia Bernal 2026 por su trayectoria periodística y pública

Publicado por Diane Hernández 16 de septiembre, 2026

El periodista, escritor y eurodiputado español Hermann Tertsch recibió el Premio Literario-Cultural Emilia Bernal 2026, según informó Diario Las Américas.

El reconocimiento, que lleva el nombre de la poetisa y escritora cubana Emilia Bernal, distingue la trayectoria de figuras del ámbito hispano vinculadas a las letras y la cultura.

De acuerdo con el diario con sede en Miami, el premio fue concedido a Tertsch por su trayectoria profesional y por su defensa de la libertad, la democracia y los valores occidentales desde el periodismo y la política.

La noticia fue difundida inicialmente por la escritora cubana Zoé Valdés, quien compartió un mensaje de Emilio Bernal Labrada, numerario y académico de honor de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

“Estimado Don Hermann: el Premio Literario-Cultural Emilia Bernal 2026 es apenas un reconocimiento que usted cabalmente se merece por su prestigio, valor y amor por los fundamentales principios humanos y democráticos”, escribió Bernal Labrada.

Tertsch agradece el reconocimiento

El eurodiputado agradeció públicamente a la Fundación Emilia Bernal y destacó que el galardón haya sido recibido anteriormente por figuras cubanas como Carlos Alberto Montaner y Zoé Valdés.

“Muchas gracias a la Fundación Emilia Bernal por este Premio Literario Cultural que lleva el nombre de la poetisa y escritora cubana”, expresó Tertsch en un mensaje divulgado en redes sociales.

El político español añadió que le emocionaba recibir un reconocimiento otorgado anteriormente a personalidades cubanas que dijo admirar y expresó su deseo de que en el futuro las actividades de la fundación puedan celebrarse en Cuba.