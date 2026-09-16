Hermann Tertsch recibe el Premio Emilia Bernal 2026 por su trayectoria periodística y pública
El periodista y eurodiputado español fue distinguido por la Fundación Emilia Bernal con un reconocimiento que destaca trayectorias vinculadas a las letras, la cultura y la defensa de valores democráticos.
El periodista, escritor y eurodiputado español Hermann Tertsch recibió el Premio Literario-Cultural Emilia Bernal 2026, según informó Diario Las Américas.
El reconocimiento, que lleva el nombre de la poetisa y escritora cubana Emilia Bernal, distingue la trayectoria de figuras del ámbito hispano vinculadas a las letras y la cultura.
De acuerdo con el diario con sede en Miami, el premio fue concedido a Tertsch por su trayectoria profesional y por su defensa de la libertad, la democracia y los valores occidentales desde el periodismo y la política.
La noticia fue difundida inicialmente por la escritora cubana Zoé Valdés, quien compartió un mensaje de Emilio Bernal Labrada, numerario y académico de honor de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.
“Estimado Don Hermann: el Premio Literario-Cultural Emilia Bernal 2026 es apenas un reconocimiento que usted cabalmente se merece por su prestigio, valor y amor por los fundamentales principios humanos y democráticos”, escribió Bernal Labrada.
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Muchas gracias a la Fundación Emilia Bernal por este Premio Literario Cultural que lleva el nombre de la poetisa y escritora cubana. Me emociona mucho recibir un galardón que antes se otorgó a cubanos tan admirados por mí como Carlos Alberto Montaner y Zoé Valdés.— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) June 19, 2026
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Tertsch agradece el reconocimiento
El eurodiputado agradeció públicamente a la Fundación Emilia Bernal y destacó que el galardón haya sido recibido anteriormente por figuras cubanas como Carlos Alberto Montaner y Zoé Valdés.
“Muchas gracias a la Fundación Emilia Bernal por este Premio Literario Cultural que lleva el nombre de la poetisa y escritora cubana”, expresó Tertsch en un mensaje divulgado en redes sociales.
El político español añadió que le emocionaba recibir un reconocimiento otorgado anteriormente a personalidades cubanas que dijo admirar y expresó su deseo de que en el futuro las actividades de la fundación puedan celebrarse en Cuba.
De periodista a eurodiputado
Desde 2019 es diputado del Parlamento Europeo por Vox. Actualmente ocupa una de las vicepresidencias del grupo Patriotas por Europa y es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile y de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, según su ficha oficial en la Eurocámara.
Durante la anterior legislatura europea también fue vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores.
El Premio Emilia Bernal busca reconocer la contribución de personalidades hispanas con trayectorias destacadas en ámbitos culturales, literarios y de proyección pública.