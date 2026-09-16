Las ventas minoristas repuntan más de lo previsto pese al alza de la energía

Publicado por Carlos Dominguez 16 de septiembre, 2026

Las ventas minoristas aumentaron un 1,2% en agosto respecto al mes anterior, hasta los $773.900 millones, según la estimación preliminar de la Oficina del Censo. El resultado superó el avance del 0,8% previsto por los analistas y revirtió la caída revisada del 0,5% registrada en julio.

El consumo mantiene su fortaleza

Excluidas las estaciones de servicio, las ventas minoristas crecieron un 1,1%. También aumentaron las ventas en restaurantes y bares, así como las compras de vehículos y otros bienes.

El grupo de control, que excluye automóviles, gasolina, materiales de construcción y servicios de alimentación, avanzó un 1,4% en agosto, después de caer un 0,4% en julio.

Los datos muestran que el consumidor mantiene su capacidad de gasto, aunque parte del crecimiento refleja el aumento de los precios y no necesariamente un mayor volumen de productos vendidos.

La gasolina encarece el ticket, no explica todo el rebote

Las ventas en las estaciones de servicio crecieron un 3,1% mensual y fueron un 21% superiores a las de agosto de 2025. El dato está ajustado por factores estacionales, pero no por los cambios en los precios.

El promedio nacional de la gasolina en agosto se situó por encima de los cuatro dólares por galón (unos 4,06 $ según el BTS). El precio no se mantuvo por encima de esa cota todos los días: a mediados de mes llegó a bajar de 4$ y luego volvió a superarlos. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,4% en agosto y la gasolina se encareció un 3,9%.

La subida de los costes energéticos se produce en medio de la guerra con el régimen iraní y de las alteraciones vinculadas al Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo.