El galón de gasolina en EEUU baja de los cuatro dólares por primera vez desde marzo

Publicado por Israel Duro 18 de junio, 2026

El galón de gasolina bajó en Estados Unidos de los 4 dólares por primera vez desde el mes de marzo, según la media publicada por la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

No obstante, los precios varían notablemente entre los estados. California vuelve a liderar el ránking de los territorios donde más cuesta llenar el depósito, con el galón a 5,6420. Le siguen, también por encima de los 5 dólares por galón, Washington, con 5,4360 y Alaska, con 50420.

En el lado contrario, Indiana es el estado donde más barato sale la gasolina, con el galón a 3,3990. A continuación aparece Texas, con el galón a 3,4930 y detrás, Oklahoma, con el galón a 3,5080.

Una caída del 15% durante el último mes

Los precios reflejan una caída del 15% de media durante el pasado mes, que se hizo más pronunciada tras la firma del acuerdo entre Donald Trump e Irán del memorando de entendimiento que debe guiar a Oriente Medio a la paz.

No obstante, aún están lejos de los 2,983 dólares que costaba el galón antes del arranque de la guerra con los bombardeos que acabaron con la vida de Ali Jamenei y otras notables figuras del régimen iraní y provocaron la respuesta iraní.

En cuanto a los mercados, el barril de West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, cuesta 74,69 dólares. Por su parte, el Brent, la referencia mundial, su coste tras la firma del acuerdo es de 78,14 dólares. Ambos aún siguen lejos de los precios anteriores al conflicto de Oriente Medio, pero también se alejan de los máximos firmados durante lo peor de los combates, cuando se llegaron a superar los 120 dólares.