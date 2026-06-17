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Las ventas minoristas superaron las expectativas en mayo debido a los altos costos de la energía

Según el Departamento de Comercio, las ventas aumentaron un 0,9% con respecto a abril, alcanzando los 763.700 millones de dólares.

Imagen referencial de los minoristas

Imagen referencial de los minoristasAFP

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Las ventas minoristassuperaron las expectativas en mayo, según mostraron datos gubernamentales este miércoles, impulsadas por un mayor gasto en gasolineras, ya que los costos de la energía se mantuvieron elevados en medio de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Según el Departamento de Comercio, las ventas aumentaron un 0,9% con respecto a abril, alcanzando los 763.700 millones de dólares.

Este incremento fue mayor que el aumento del 0,5%  que esperaban los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Según el informe, reseñado por AFP, las ventas totales en mayo aumentaron un 6,9% con respecto al año anterior.

Según los datos, las ventas en los supermercados se mantuvieron estables en mayo, mientras que los consumidores redujeron su gasto en restaurantes y bares.

Las ventas en las gasolineras

En cambio, las ventas en las gasolineras aumentaron un 3,4% con respecto al mes anterior y se dispararon un 26,5% desde mayo de 2025.

Los consumidores estadounidenses han sido un importante motor de la mayor economía del mundo, y han seguido gastando incluso cuando los precios subían.

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