Las ventas minoristas superaron las expectativas en mayo debido a los altos costos de la energía

Publicado por Williams Perdomo 17 de junio, 2026

Las ventas minoristassuperaron las expectativas en mayo, según mostraron datos gubernamentales este miércoles, impulsadas por un mayor gasto en gasolineras, ya que los costos de la energía se mantuvieron elevados en medio de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Según el Departamento de Comercio, las ventas aumentaron un 0,9% con respecto a abril, alcanzando los 763.700 millones de dólares.

Este incremento fue mayor que el aumento del 0,5% que esperaban los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Según el informe, reseñado por AFP, las ventas totales en mayo aumentaron un 6,9% con respecto al año anterior.

Según los datos, las ventas en los supermercados se mantuvieron estables en mayo, mientras que los consumidores redujeron su gasto en restaurantes y bares.