Las ventas de viviendas usadas suben más de lo esperado en mayo impulsadas por tasas hipotecarias más bajas

Publicado por Carlos Dominguez 9 de junio, 2026

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos registraron en mayo un aumento superior al previsto por los analistas, impulsadas por unas tasas hipotecarias más moderadas que las del año pasado y una mejoría en la asequibilidad, según datos publicados este martes por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

Las ventas crecieron un 3,2% interanual y alcanzaron un ritmo anual ajustado estacionalmente de 4,2 millones de unidades.

"La mejora en la asequibilidad está impulsando este momentum", señaló Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, en un comunicado. "Más estadounidenses se están mudando, con las ventas de viviendas subiendo a su nivel más alto desde diciembre. Esto es una gran noticia para el mercado inmobiliario y para la economía", añadió.

Menores tasas hipotecarias generan mayor dinamismo en la economía

Aunque las tasas hipotecarias han repuntado ligeramente respecto a principios de año, se mantienen por debajo de los niveles de mayo de 2025. La tasa fija a 30 años, la más popular entre los compradores, promedió alrededor del 6,5% a finales de mayo, frente al 6,9% registrado un año antes.

"Un mayor número de ventas de viviendas genera más actividad económica: cuidado de jardines, compra de muebles, servicios de mudanza, originación de hipotecas y otras actividades relacionadas reciben un impulso", explicó Yun.

El precio medio de las viviendas usadas subió un 1,3% interanual hasta los $429.300, el nivel más alto desde mediados de 2025.