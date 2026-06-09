La brecha comercial se reduce en abril gracias al aumento de las exportaciones de petróleo

Publicado por Williams Perdomo 9 de junio, 2026

El déficit comercial se redujo ligeramente en abril, según mostraron datos gubernamentales el martes, impulsado por las exportaciones de energía ante la escasez de suministro tras la guerra en Oriente Medio.

El déficit comercial total se redujo un 1,2%, hasta los 55.900 millones de dólares, según informó el Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal habían previsto una cifra de 56.100 millones de dólares.

Las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo y productos derivados del petróleo se han disparado desde los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que provocaron la represalia de Teherán bloqueando prácticamente el estrecho de Ormuz.

El estrecho es una vía marítima clave para el tránsito de energía, lo que provoca un aumento vertiginoso de los precios.