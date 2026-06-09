La brecha comercial se reduce en abril gracias al aumento de las exportaciones de petróleo
En abril, las exportaciones aumentaron un 2,6%, hasta alcanzar los 327.100 millones de dólares, impulsadas por el petróleo crudo, el fueloil y otros productos derivados del petróleo.
El déficit comercial se redujo ligeramente en abril, según mostraron datos gubernamentales el martes, impulsado por las exportaciones de energía ante la escasez de suministro tras la guerra en Oriente Medio.
El déficit comercial total se redujo un 1,2%, hasta los 55.900 millones de dólares, según informó el Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal habían previsto una cifra de 56.100 millones de dólares.
Las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo y productos derivados del petróleo se han disparado desde los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que provocaron la represalia de Teherán bloqueando prácticamente el estrecho de Ormuz.
El estrecho es una vía marítima clave para el tránsito de energía, lo que provoca un aumento vertiginoso de los precios.
Las exportaciones aumentaron un 2,6%
Mientras tanto, las importaciones estadounidenses aumentaron un 2,0%, hasta alcanzar los 383.000 millones de dólares.
Esto se vio impulsado por las importaciones de productos como ordenadores y semiconductores, gracias a la constante demanda de hardware necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial.