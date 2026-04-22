SpaceX alcanza acuerdo para adquirir la startup de inteligencia artificial Cursor por $60.000 millones

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de abril, 2026

SpaceX anunció este martes que alcanzó un acuerdo con la startup de inteligencia artificial Cursor que le otorga a la compañía del magnate Elon Musk la opción de adquirir la firma a finales de este año en una operación que estará valorada en 60.000 millones de dólares. “SpaceXAI y @cursor_ai ahora están trabajando estrechamente juntos para crear la mejor inteligencia artificial del mundo para programación y trabajo del conocimiento”, señaló la compañía aeroespacial en una publicación en su cuenta oficial de X.

Sobre la asociación con SpaceX, el CEO de Cursor, Michael Truell, manifestó su entusiasmo en una publicación en redes sociales en la que explicó que dicho paso será decisivo para su empresa. “Emocionado de asociarnos con el equipo de SpaceX para escalar Composer. Un paso significativo en nuestro camino para construir el mejor lugar para programar con IA”, escribió Truell en X, en referencia al modelo de inteligencia artificial de la compañía, el cual promete ser uno de los más destacados entre la competencia en los siguientes años, según varios medios especializados.

El anuncio sobre el acuerdo tiene lugar poco antes de que un artículo del diario The New York Times indicara que SpaceX había acordado comprar Cursor por 50.000 millones de dólares, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Este movimiento se produce después de que Musk decidiera previamente fusionar la compañía aeroespacial con su empresa de inteligencia artificial xAI en febrero, en un sorprendente acuerdo que valoró en 1,25 billones de dólares. Por su parte, Cursor ha estado en conversaciones para asegurar 2.000 millones de dólares en nueva financiación con una valoración superior a los 50.000 millones de dólares, con firmas como Andreessen Horowitz previstas para codirigir la ronda.

Cursor desarrolla herramientas diseñadas para ayudar a los ingenieros de software a probar código, documentar cambios y seguir flujos de trabajo mediante registros, videos y capturas de pantalla. La asociación con dicha empresa le da a la compañía de Musk una posición clave en la carrera de la programación con inteligencia artificial, tomando en cuenta que Cursor logrará tener acceso a los recursos computacionales de SpaceX, incluido Colossus, una supercomputadora impulsada por 200.000 GPUs de Nvidia.