La farmacéutica GSK compra la estadounidense Nuvalent, especializada en oncología, por más de 10.000 millones de dólares

Publicado por AFP 9 de junio, 2026

La farmacéutica británica GSK anunció este martes la compra de la estadounidense Nuvalent, especializada en terapias contra el cáncer, por 10.600 millones de dólares.

Nuvalent, con sede en Boston y cotizada en el Nasdaq, está especializada en el desarrollo de terapias oncológicas de precisión.

La operación permitirá a GSK comprar tres productos en desarrollo contra el cáncer de pulmón, considerados prometedores, indicó el laboratorio en un comunicado.

Dos de ellos, denominados zidesamtinib y neladalkib, "podrían lanzarse este año si son aprobados por la FDA", la agencia estadounidense del medicamento, y ofrecer "nuevas opciones terapéuticas importantes a los pacientes que padecen" dos formas específicas de cáncer de pulmón, destacó Luke Miels, director general de GSK.

En abril, GSK anunció que su beneficio aumentó un 7% en el primer trimestre, hasta 1.730 millones de libras (2.300 millones de dólares), impulsado por sus medicamentos contra el cáncer y las enfermedades respiratorias.