La farmacéutica GSK compra la estadounidense Nuvalent, especializada en oncología, por más de 10.000 millones de dólares
Nuvalent, con sede en Boston y cotizada en el Nasdaq, está especializada en el desarrollo de terapias oncológicas de precisión.
La farmacéutica británica GSK anunció este martes la compra de la estadounidense Nuvalent, especializada en terapias contra el cáncer, por 10.600 millones de dólares.
Nuvalent, con sede en Boston y cotizada en el Nasdaq, está especializada en el desarrollo de terapias oncológicas de precisión.
La operación permitirá a GSK comprar tres productos en desarrollo contra el cáncer de pulmón, considerados prometedores, indicó el laboratorio en un comunicado.
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Dos de ellos, denominados zidesamtinib y neladalkib, "podrían lanzarse este año si son aprobados por la FDA", la agencia estadounidense del medicamento, y ofrecer "nuevas opciones terapéuticas importantes a los pacientes que padecen" dos formas específicas de cáncer de pulmón, destacó Luke Miels, director general de GSK.
En abril, GSK anunció que su beneficio aumentó un 7% en el primer trimestre, hasta 1.730 millones de libras (2.300 millones de dólares), impulsado por sus medicamentos contra el cáncer y las enfermedades respiratorias.