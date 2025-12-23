La economía sorprende y crece 4,3% en el tercer trimestre en proyección anual
En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1%. El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.
La economía del país registró un crecimiento del 4,3% en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, mucho más de lo esperado por los analistas, de acuerdo a los datos oficiales publicados este martes, con retraso por el prolongado cierre del Gobierno.
En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1%. El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.
Entre tanto, la Oficina de Análisis Económico explicó que las ventas finales reales a compradores domésticos privados , la suma del gasto de consumo y la inversión fija privada bruta, aumentaron un 3,0% en el tercer trimestre, en comparación con un aumento del 2,9 por ciento en el segundo trimestre.
Economía
Aumenta por tercer mes consecutivo la venta de viviendas existentes
Víctor Mendoza
Además, la oficina detalló que el ingreso interno bruto (INB) real aumentó un 2,4 % en el tercer trimestre, en comparación con un aumento del 2,6 % (revisado) en el segundo trimestre. El promedio del PIB real y del INB real aumentó un 3,4 % en el tercer trimestre, en comparación con un aumento del 3,2 % (revisado) en el segundo trimestre.
Retraso por el cierre del Gobierno
"La publicación de hoy incluye datos mensuales actualizados de abril a septiembre sobre ingresos personales, así como datos mensuales actualizados de julio a septiembre sobre gastos personales y gasto de consumo", señaló la oficina.