La economía sorprende y crece 4,3% en el tercer trimestre en proyección anual

Publicado por Williams Perdomo 23 de diciembre, 2025

La economía del país registró un crecimiento del 4,3% en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, mucho más de lo esperado por los analistas, de acuerdo a los datos oficiales publicados este martes, con retraso por el prolongado cierre del Gobierno.

En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1%. El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.

Entre tanto, la Oficina de Análisis Económico explicó que las ventas finales reales a compradores domésticos privados , la suma del gasto de consumo y la inversión fija privada bruta, aumentaron un 3,0% en el tercer trimestre, en comparación con un aumento del 2,9 por ciento en el segundo trimestre.

Además, la oficina detalló que el ingreso interno bruto (INB) real aumentó un 2,4 % en el tercer trimestre, en comparación con un aumento del 2,6 % (revisado) en el segundo trimestre. El promedio del PIB real y del INB real aumentó un 3,4 % en el tercer trimestre, en comparación con un aumento del 3,2 % (revisado) en el segundo trimestre.