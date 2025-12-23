Voz media US Voz.us
La economía sorprende y crece 4,3% en el tercer trimestre en proyección anual

Williams Perdomo

La economía del país registró un crecimiento del 4,3% en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, mucho más de lo esperado por los analistas, de acuerdo a los datos oficiales publicados este martes, con retraso por el prolongado cierre del Gobierno.

En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1%. El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.

Entre tanto, la Oficina de Análisis Económico explicó que las ventas finales reales a compradores domésticos privados , la suma del gasto de consumo y la inversión fija privada bruta, aumentaron un 3,0% en el tercer trimestre, en comparación con un aumento del 2,9 por ciento en el segundo trimestre.

Además, la oficina detalló que el ingreso interno bruto (INB) real aumentó un 2,4 % en el tercer trimestre, en comparación con un aumento del 2,6 % (revisado) en el segundo trimestre. El promedio del PIB real y del INB real aumentó un 3,4 % en el tercer trimestre, en comparación con un aumento del 3,2 % (revisado) en el segundo trimestre.

Retraso por el cierre del Gobierno

La Oficina de Análisis Económico indicó que debido al reciente cierre del Gobierno, este informe inicial para el tercer trimestre de 2025 reemplaza la publicación de la estimación anticipada originalmente programada para el 30 de octubre y la segunda estimación originalmente programada para el 26 de noviembre.

"La publicación de hoy incluye datos mensuales actualizados de abril a septiembre sobre ingresos personales, así como datos mensuales actualizados de julio a septiembre sobre gastos personales y gasto de consumo", señaló la oficina. 

