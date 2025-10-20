El Gobierno celebra la caída de la gasolina por debajo de los $3: "Promesas hechas, promesas cumplidas"

Publicado por Víctor Mendoza 20 de octubre, 2025

El precio de la gasolina regular cayó por debajo de los $3 el galón, según el monitor en tiempo real de GasBuddy. Desde diciembre del año pasado que el costo no cae debajo de esa marca, cuando Joe Biden todavía ocupaba el Salón Oval.

El promedio a nivel nacional a las 9:40 EST del lunes se ubicó en los $2,970 el galón, 7,7 centavos menos que el promedio de la semana pasada y 20,3 centavos menos que el mes pasado.

De acuerdo con el fundador de la empresa texana de seguimiento del precio en tiempo real, Patrick De Haan, una estación de servicio en Evans, Colorado, incluso registró precios de $1,99 el galón: "Parece ser el primer precio minorista individual (aunque en efectivo) por debajo de los 2 dólares en un par de años".

Con $2,77 el galón, Colorado no fue, sin embargo, el estado con el promedio más bajo. Oklahoma se llevó el primer puesto con $2,464, mientras que California obtuvo el último con $4,602. Unos 35 estados tuvieron un precio promedio por debajo de los $2,99 por galón, según la misma fuente.

"La OPEP+ [un grupo de países productores de petróleo] merece gran parte del mérito de esta tendencia, ya que ha aumentado de forma constante la producción de petróleo durante gran parte de 2025", sostuvo De Haan en el Substrack Fuel Insights. "Salvo que se produzcan perturbaciones importantes, es probable que los precios de la gasolina se mantengan ligeramente por debajo de los niveles de hace un año y podrían permanecer por debajo de los 3 dólares durante gran parte de los próximos meses".

La Administración festeja la bajada de precios

Aunque De Haan desvinculó la bajada de precios de las acciones de la Casa Blanca, asegurando que su influencia era limitada, desde el Gobierno apuntaron a las cifras como una promesa cumplida. Reducir los precios fue una de los principales caballos de campaña de Donald Trump, incluyendo el costo de la energía.

"¡Promesas hechas, promesas cumplidas", escribieron desde la cuenta de respuesta rápida de la Administración en redes sociales. Mientras que el secretario de Energía, Doug Burgum, publicó: "¡La agenda de dominio energético estadounidense está reduciendo los precios de la gasolina A NIVEL NACIONAL! Las cifras hablan por sí solas".