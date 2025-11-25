Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en septiembre

Las ventas aumentaron un 0,2% en comparación con el mes anterior. Los datos corresponden a un informe del Departamento de Comercio

Supermercado en Nueva York/ TIMOTHY A. CLARY

Supermercado en Nueva York/ TIMOTHY A. CLARYAFP

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en septiembre en comparación con el mes anterior. Los datos corresponden a un informe del Departamento de Comercio.  Las cifras mostraron que las ventas minoristas en septiembre aumentaron un 4,3% respecto al año anterior.

De esa manera, las ventas minoristas en el país crecieron a un ritmo más lento de lo anticipado en septiembre. 

Las ventas en concesionarios de vehículos y repuestos cayeron en septiembre, mientras que las de tiendas de alimentos y bebidas también disminuyeron.

Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró que los precios al productor -una medida de la inflación- aumentaron en línea con las expectativas, un 0,3% en septiembre sobre agosto.

Pero este aumento fue impulsado por un salto del 0,9% en el precio de los bienes, un dato que da cuenta de mayores costos para las empresas.

El informe se retrasó por el cierre del Gobierno 

Ambos informes publicados el martes se retrasaron debido a un cierre gubernamental récord entre octubre y mediados de noviembre que detuvo la publicación de varios datos económicos, que van desde la inflación hasta las cifras de empleo.

Recomendaciones

tracking