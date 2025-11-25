Publicado por Williams Perdomo 25 de noviembre, 2025

Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en septiembre en comparación con el mes anterior. Los datos corresponden a un informe del Departamento de Comercio. Las cifras mostraron que las ventas minoristas en septiembre aumentaron un 4,3% respecto al año anterior.

De esa manera, las ventas minoristas en el país crecieron a un ritmo más lento de lo anticipado en septiembre.

Las ventas en concesionarios de vehículos y repuestos cayeron en septiembre, mientras que las de tiendas de alimentos y bebidas también disminuyeron.

Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró que los precios al productor -una medida de la inflación- aumentaron en línea con las expectativas, un 0,3% en septiembre sobre agosto.

Pero este aumento fue impulsado por un salto del 0,9% en el precio de los bienes, un dato que da cuenta de mayores costos para las empresas.