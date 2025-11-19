Target recorta su previsión anual tras desplomarse sus ganancias en el tercer trimestre

Publicado por Williams Perdomo 19 de noviembre, 2025

Target informó de que se desplomaron sus ganancias en el tercer trimestre. La compañía rebajó su previsión de beneficios para todo el año debido a que observó una volatilidad en el gasto y una tendencia de los compradores a buscar precios bajos.

La compañía detalló que las ventas netas fueron un 1,5% inferiores a las de 2024, y las ventas comparables disminuyeron un 2,7%. Ahora, la empresa anticipa que su beneficio ajustado por acción para todo el año estará entre 7 y 8 dólares, recortando así el tope de su previsión previa, que era de 7 a 9 dólares.

A pesar de los resultados, la empresa es optimista con respecto al futuro:

"Estamos sentando las bases para un Target más fuerte, más ágil y más innovador. Esto se fundamenta en nuestro propósito de brindar alegría a nuestros clientes y se centra en el crecimiento. Sabemos que hay trabajo por hacer y contamos con el mejor equipo del sector minorista para lograrlo", dijo Michael Fiddleke, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Target.

Target explicó que las ventas comparables disminuyeron un 2,7% en el tercer trimestre, reflejando una caída del 3,8% en las ventas en tiendas comparables, parcialmente compensada por un crecimiento del 2,4% en las ventas digitales comparables.

Además, el resultado operativo del tercer trimestre, que incluye el impacto de partidas extraordinarias, fue de 900 millones de dólares, un 18,9% inferior al del año anterior. Excluyendo dichas partidas extraordinarias, el resultado operativo fue de 1.100 millones de dólares.