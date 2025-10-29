Nvidia es la primera empresa en superar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil
Poco después de la apertura de Wall Street, el precio de las acciones de la empresa se situaba en 210,90 dólares (+4,91 %), con lo que superaba la barrera de los cinco billones de dólares.
El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió el miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los cinco billones de dólares de capitalización bursátil.
Los mercados alcanzaron estos datos gracias al optimismo sobre los acuerdos comerciales de Estados Unidos, el sector de la inteligencia artificial y un esperado recorte de tasas por la Reserva Federal.
Economía
Las bolsas mundiales marcan récords por la euforia tecnológica y la expectativa de recorte de tasas
Williams Perdomo
Mientras el presidente Donald Trump expresó optimismo en la víspera de cruciales conversaciones comerciales con Xi Jinping.
Los inversores también esperan conocer los resultados financieros de varios gigantes del sector tecnológico: Microsoft, Alphabet (Google) y Meta (Facebook, Instagram) este miércoles después del cierre, y luego Apple y Amazon el jueves por la noche.
Nvidia, uno de los mayores fabricantes de microprocesadores
Por detrás de Nvidia se sitúan las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta, todas estadounidenses.