Nvidia es la primera empresa en superar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil

Publicado por Williams Perdomo 29 de octubre, 2025

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió el miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los cinco billones de dólares de capitalización bursátil.

Poco después de la apertura de Wall Street, el precio de sus acciones se situaba en 210,90 dólares (+4,91 %), con lo que superaba la barrera de los cinco billones de dólares.

Los mercados alcanzaron estos datos gracias al optimismo sobre los acuerdos comerciales de Estados Unidos, el sector de la inteligencia artificial y un esperado recorte de tasas por la Reserva Federal.

Mientras el presidente Donald Trump expresó optimismo en la víspera de cruciales conversaciones comerciales con Xi Jinping.

Los inversores también esperan conocer los resultados financieros de varios gigantes del sector tecnológico: Microsoft, Alphabet (Google) y Meta (Facebook, Instagram) este miércoles después del cierre, y luego Apple y Amazon el jueves por la noche.