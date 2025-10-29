Las bolsas mundiales marcan récords por la euforia tecnológica y la expectativa de recorte de tasas

Publicado por Williams Perdomo 29 de octubre, 2025

Los principales índices europeos experimentaros subidas durante las primeras horas tras su apertura, continuando el rally alcista tras los máximos históricos de algunas bolsas asiáticas, contagiadas a su vez por los nuevos récords de Wall Street.

La Bolsa de Nueva York abrió al alza este miércoles. En los primeros intercambios el Dow Jones subía 0,29%, el índice Nasdaq +0,67% y el índice ampliado S&P 500 +0,27%.

Las bolsas estadounidenses volvieron a vivir una jornada de récords este martes por la confianza del mercado en los resultados de los gigantes tecnológicos. La tercera consecutiva. Así, el Dow Jones subió 0,34% a 47.706,37 puntos, el Nasdaq ganó 0,80% hasta los 23.827,49 puntos y el S&P 500 avanzó un 0,23% a 6.890,88 puntos, según datos de AFP.

Posteriormente, el Nikkei japonés subió un 2,2 % a 51.307,65. Shanghái (Composite) cerró con una ganancia del 0,7 % en 4.016,33 puntos.

Pocas horas después de su apertura, Londres (FTSE 100) subió 0,6 % a 9.759,04 puntos y París (CAC 40): subió 0,1 % a 8.222,69 este miércoles.

De igual manera, el precio del cobre alcanzó un máximo histórico el miércoles, impulsado también por preocupaciones sobre la escasez de suministro del metal industrial.

Los mercados alcanzaron estos datos gracias al optimismo sobre los acuerdos comerciales de Estados Unidos, el sector de la inteligencia artificial y un esperado recorte de tasas por la Reserva Federal. Mientras el presidente Donald Trump expresó optimismo en la víspera de cruciales conversaciones comerciales con Xi Jinping.

Nvidia, en el centro del optimismo

Las expectativas geopolíticas se han sumado a un ambiente ya jubiloso en Wall Street, donde los puntos destacados durante el día récord del martes incluyeron un aumento del 5% para el gigante de la inteligencia artificial Nvidia.

Los inversores también esperan conocer los resultados financieros de varios gigantes del sector tecnológico: Microsoft, Alphabet (Google) y Meta (Facebook, Instagram) este miércoles después del cierre, y luego Apple y Amazon el jueves por la noche.