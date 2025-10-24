La inflación interanual se ubica por debajo de lo esperado en septiembre

Publicado por Víctor Mendoza 24 de octubre, 2025

Los precios al consumo aumentaron menos de lo esperado en septiembre, según datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El índice de precios al consumidor (IPC) tuvo un incremento de 3% en el año móvil terminado en septiembre, desde el 2,9% de agosto, según AFP.

Con respecto a agosto, el incremento de los precios al consumo se moderó a 0,3% frente a 0,4%, a pesar de un incremento de precios de la energía.

La inflación subyacente, que excluye precios volátiles como los de alimentos y energía, se moderó durante el mes, a 0,2%, y durante el año hasta el 3% (en comparación con el 3,1% del mes anterior).

Los datos de inflación fueron bien recibidos por la Bolsa de Nueva York, que abrió al alza. La cifra mejor de lo esperada fue percibida por los inversores como una confirmación de que la Reserva Federal ) continuará con su flexibilización monetaria en los próximos meses.En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,48%, el índice Nasdaq avanzaba un 0,87% y el índice ampliado S&P 500 ganaba un 0,64%.

El cierre del Gobierno afecta la publicación de datos

La BLS tenía previsto publicar su índice el 15 de septiembre, pero el cierre de algunos servicios gubernamentales por la parálisis presupuestaria provocó un aplazamiento.

Este es el único indicador macroeconómico difundido por el Gobierno federal desde principios de mes. Es un dato esencial, porque las jubilaciones de los estadounidenses se ajustan con base en el IPC.

Pocos minutos después de la publicación, la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por su sigla en inglés) anunció que las pensiones aumentarán en aproximadamente 56 dólares al mes a partir de enero.

Además, la Casa Blanca anunció este viernes que, debido al cierre del gobierno, "probablemente" no habrá informe de inflación en octubre.