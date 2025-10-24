Trump indulta al fundador de Binance y pone fin a la “guerra contra las criptomonedas” iniciada por Biden

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump concedió este miércoles un indulto presidencial a Changpeng Zhao, fundador del exchange de criptomonedas Binance, quien había sido condenado en 2023 por violar las normas estadounidenses contra el lavado de dinero.

El gesto presidencial se produce tras meses de gestiones y cabildeo por parte de Binance, en paralelo al creciente vínculo entre el exchange y World Liberty Financial, la empresa cripto de la familia Trump.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt justificó el indulto explicando que el mandatario “ejerció su autoridad constitucional al emitir un indulto para el señor Zhao, quien fue procesado por la Administración Biden en su guerra contra las criptomonedas”.

Leavitt añadió que “esa guerra ha terminado”.

En declaraciones a periodistas, Trump no dudó en defender su decisión.

“Muchos dicen que él no era culpable de nada. Cumplió cuatro meses en la cárcel... dicen que lo que hizo ni siquiera es un delito. No fue un delito, sino que fue perseguido por la Administración Biden. Así que le concedí el indulto a petición de mucha gente muy buena”.

🇺🇸 BREAKING: President Trump speaks about the pardon for CZ.



"They said, what he did is not even a crime, wasn't a crime... I gave him a pardon at the request of a lot of good people." pic.twitter.com/abvBTaxkxl — CoinDesk (@CoinDesk) October 23, 2025

Zhao, liberado en septiembre de 2024 tras cumplir una breve condena tras ser procesado y condenado, agradeció el indulto presidencial en su cuenta de ‘X’.

“Profundamente agradecido por el indulto de hoy y al presidente Trump por defender el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia. Haremos todo lo posible para ayudar a que Estados Unidos se convierta en la capital de las criptomonedas y promover la web en todo el mundo”.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

El indulto presidencial podría facilitar el regreso de Binance al mercado estadounidense, del que fue excluido tras declararse culpable y pagar una multa récord de $4.300 millones. No obstante, la compañía aún sigue bajo la supervisión del Departamento del Tesoro, que deberá decidir si mantiene las férreas medidas de control financiero.

El caso marca, sin dudas, un giro simbólico en la política económica de la Casa Blanca, que, bajo la guardia de Trump, busca posicionar a Estados Unidos como el epicentro mundial de la innovación cripto.