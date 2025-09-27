¿Declaración de intenciones? Trump publica una foto de él despidiendo a Jerome Powell

Trump y Powell en la Reserva Federal en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump publicó este sábado en Truth Social una ilustración en el que se le ve despidiendo al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell. La publicación reaviva su pulso con el Banco Central y el líder de la misma institución a menos de un año de que finalice su mandato, en mayo de 2026.

La publicación del presidente también reaviva el debate jurídico, ya que, según los especialistas, Trump no puede destituir a Powell antes de tiempo.

El trasfondo del asunto viene gestándose desde hace meses, con Trump presionando por recortes más agresivos de las tasas de interés mientras ataca a Powell por mantener una política que, a su juicio, encarece el crédito y frena la actividad económica del país.

El presidente, incluso, ha llegado a pedir reducciones de tres puntos porcentuales, muy por encima de lo que está pensando la propia Fed.

A la tensión entre Trump y Powell se suma el caso Lisa Cook. La gobernadora de la Fed impugnó su destitución por parte de la Casa Blanca y un tribunal federal le permitió permanecer en el cargo mientras avanza la demanda, al considerar probable que la remoción violara la Ley de la Reserva Federal.

El asunto ahora escaló hasta la Corte Suprema, donde se evaluará directamente el alcance de las facultades presidenciales sobre los miembros del directorio y sus potenciales despidos. Exfuncionarios y exbanqueros centrales han advertido que interferir en la Fed podría afectar su independencia histórica y, por ende, la confianza de los mercados.

En paralelo, Trump movió sus piezas y nombró a su aliado Stephen Miran, exasesor del Tesoro, para cubrir temporalmente una vacante en la Junta de la Fed hasta el 31 de enero de 2026. El Senado confirmó rápidamente a Miran.

Ya en el cargo, Miran se unió a los pedidos de Trump y defendió recortes más rápidos, generando debate dentro del propio comité de política monetaria.

La imagen en Truth Social publicada por Trump remarca el hecho de que la Casa Blanca seguirá presionando por una política monetaria más laxa y por reconfigurar la cúpula del Banco Central probablemente con perfiles más afines.

Powell, mientras tanto, mantiene su plan de concluir el mandato y preservar la autonomía de la institución.