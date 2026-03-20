Informe: la mitad de los hogares inmigrantes en EEUU depende de la asistencia social

Publicado por Diane Hernández 20 de marzo, 2026

En Estados Unidos, casi la mitad de los hogares encabezados por inmigrantes recurre a algún tipo de asistencia social, según revela un reciente análisis del Centro de Estudios de Inmigración (CIS) basado en datos de la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo. La cifra refleja un mosaico complejo de realidades: desde familias que buscan superar la pobreza hasta hogares que, a pesar de trabajar, ven en la asistencia social un apoyo imprescindible para llegar a fin de mes.

En términos concretos, alrededor del 47% de estos hogares utiliza programas tradicionales como TANF, SSI, SNAP, WIC, Medicaid, vivienda pública o subvencionada y comidas escolares gratuitas o subsidiadas. Si se incluyen los beneficios fiscales, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario Adicional por Hijos, el porcentaje asciende al 54%.

Disparidades notables según el país de origen

La comparación con los hogares encabezados por estadounidenses nativos resulta reveladora: solo el 28% recibe asistencia social tradicional o el 31% si se incluyen los créditos fiscales. La diferencia refleja, en buena medida, los desafíos económicos a los que se enfrentan muchos inmigrantes.

Los datos por país de origen muestran disparidades notables. Entre los hogares que más dependen de estos programas se encuentran los de Afganistán (87%), República Dominicana (78%), Guatemala (77%), Honduras (75%) y México (67%). En el extremo contrario, los hogares provenientes de Corea, Reino Unido, Canadá e India se ubican entre los que menos recurren a la asistencia social.

Según los investigadores del CIS, estas cifras no reflejan una falta de voluntad para trabajar. Al contrario, la mayoría de los inmigrantes tiene empleo; lo que determina el acceso a la asistencia social son los ingresos, el número de dependientes y, en ocasiones, la ausencia de bienes significativos.

"Si bien a muchos inmigrantes se les prohíbe el acceso a la mayoría de los programas sujetos a verificación de recursos, estas restricciones no han impedido que un gran número de hogares encabezados por personas no ciudadanas acceda al sistema de asistencia social", señalan los autores del informe.

"Esto se debe, en gran medida, a que los beneficios pueden recibirse en nombre de hijos nacidos en Estados Unidos y a que las restricciones solo se aplican a algunos programas".

Una población de inmigrantes indocumentados que se estima entre 11 y 22 millones

El análisis del CIS subraya que los bajos niveles educativos de muchos inmigrantes, vinculados a menores ingresos, explican en buena medida por qué tantos hogares recurren a la asistencia social. En este contexto, la ayuda estatal se convierte en un colchón frente a la vulnerabilidad, un puente que permite que familias trabajadoras y con recursos limitados mantengan un mínimo de estabilidad económica.

Cada año, Estados Unidos concede la residencia permanente a cerca de un millón de inmigrantes legales, mientras que alrededor de otro millón llega con visas de trabajo temporales. Por su parte, la población de inmigrantes indocumentados se estima entre 11 y 22 millones, un sector amplio que, pese a las restricciones legales, participa en el sistema de asistencia social cuando las condiciones lo permiten.