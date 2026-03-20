"Sprint Season": la MLS mutará en 2027 para "alinearse" a las principales ligas del mundo

Leo Messi (Inter Miami), frente al D.C. United en la temporada 2025/2026 de la MLS AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 20 de marzo, 2026

Con el objetivo de poder competir deportiva y mediáticamente con las principales ligas del mundo, la Major League Soccer (MLS) anunció un disruptivo cambio para la temporada 2027/2028. El próximo año, la principal competición del fútbol norteamericano contará con un formato novedoso, con el que variará el actual, y el cual han denominado como "Sprint Season".

A través de un comunicado, la MLS informó de que esta mutación "marcará el inicio de la transición de la liga al nuevo calendario de verano a primavera y la alineación de horarios con las principales ligas de fútbol del mundo".

Una transformación que ocurrirá al año siguiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que, junto a Canadá y México, Estados Unidos ejercerá de coanfitrión.

Así será la "Sprint Season"

En un principio, el nuevo formato únicamente se aplicará el próximo año. Es decir, sería el equivalente a la temporada 2026/2027 de la MLS.

El próximo año, cada equipo disputará un total de 14 partidos en la fase regular entre febrero y abril, cada uno de ellos frente a sus contrincantes de conferencia -Este y Oeste-. Siete de esos juegos será como local, y los otros siete como visitantes.

Una vez concluya esa primera fase, los ocho mejores clasificados de cada conferencia avanzarán a los Playoffs de la MLS Cup Audi 2027. Será mediante eliminación directa, es decir, un único partido en cada ronda -en vez de ida y vuelta-.

El campeón de la Conferencia Este se medirá al campeón de la Conferencia Oeste en la final de la MLS Cup Audi 2027, juego que determinará el nombre del equipo campeón de la temporada 2026/2027 de la MLS.

Además, la MLS se reservará cinco plazas para la Copa de Campeones de la CONCACAF.